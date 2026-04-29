Večeras nas čeka novo polufinale Lige prvaka. Evo gdje gledati obračun divova

Nakon čudesnog prvog polufinala između PSG-a i Bayerna u utorak navečer na Parku prinčeva (5-4 za PSG) na redu je i drugi polufinalni ogled u Ligi prvaka. Atletico i Arsenal još nikada nisu osvojili Ligu prvaka, pa će pobjednik njihova polufinalnog dvoboja ove sezone dobiti priliku ispisati povijest i doći do europskog vrha. Prva utakmica igra se večeras u Madridu od 21 sat, uz prijenos na Arena Sport 1 i HRT 2.

Atletico je posljednji put bio u finalu prije gotovo deset godina, 2016. u Milanu, gdje je izgubio od gradskog rivala Reala nakon izvođenja jedanaesteraca. Isti protivnik slomio ih je i 2014. u Lisabonu, kada je Sergio Ramos zabio u sudačkoj nadoknadi i odveo utakmicu u produžetke, u kojima je Real slavio 4-1. Arsenal je, pak, svoje jedino finale igrao 2006. u Parizu, gdje je poražen od Barcelone 2-1.

Vratar Atletica Jan Oblak osvrnuo se na ta bolna iskustva i odbacio ideju da im nogomet “duguje” nešto zauzvrat. Istaknuo je kako ne razmišlja na taj način te da se za sve mora izboriti na terenu, bez očekivanja poklona ili pravde.

U sastavu Atletica neće biti veznjaka Pabla Barriosa zbog ozljede, no vraća se Julián Álvarez, koji ove sezone briljira u Ligi prvaka s devet golova i četiri asistencije u 13 nastupa te predstavlja veliku prijetnju za Arsenalovu obranu.

Arsenal se istovremeno bori s Manchester Cityjem za naslov u Premier ligi. Nedavno su teško svladali Newcastle, što im je bila tek druga pobjeda u posljednjih sedam utakmica. Iako ove sezone još nisu izgubili u Ligi prvaka i već su uvjerljivo pobijedili Atletico 4-0 u grupnoj fazi, polufinale donosi znatno veći izazov.

Gary Neville smatra da su igrači Arsenala pod velikim pritiskom jer nemaju iskustvo osvajanja ovog natjecanja, a i u domaćem prvenstvu su prosuli značajnu prednost. Prema njegovu mišljenju, možda će im biti lakše osvojiti Premiership nego Ligu prvaka.

Za večerašnji susret Arsenal neće moći računati na ozlijeđenog Kaija Havertza, ali dobra vijest za menadžera Arsenala Mikela Artetu je povratak Eberechija Ezea i Ricarda Calafiorija, koji su spremni nakon odrađenog treninga.

