Bio je to PlayStation nogomet: 'Utakmica PSG-a i Bayerna je bila jedna od najboljih ikad'

Nogometni svijet, nogometna povijest, pamte velike, lude, čudesne i nevjerojatne utakmice. Prva polufinalna utakmica na Parku prinčeva u utorak navečer između PSG-a i Bayerna (pobjeda PSG-a 5-4) spada u dvoboje s takvim opisima. Ljudi, teško je uopće i opisati riječima što se sve događalo, što smo vidjeli. Bilo je to kao na igrici...

Od Londona do New Yorka

U večeri koja će se dugo prepričavati, Paris Saint-Germain i Bayern München priredili su nogometni spektakl za pamćenje o kojem će se dugo pričati i pisati. Dva nogometna diva muški su se potukla kao dva opaka boksača koja ne mare za sutra, nego samo udaraju i udaraju, pa tko prvi padne, tko preživi, pričat će.

Palo je u Parizu, na nogometnom terenu, čak devet golova. Gledatelji su uživali, nogometaši su jurili za slavom i dali sve od sebe.

Konačni ishod pao je, isto tako, u drugi plan pred nevjerojatnom predstavom koju su svjetski mediji, analitičari i legende igre jednoglasno proglasili instant klasikom i jednom od najuzbudljivijih utakmica u povijesti natjecanja. Bio je to nogomet u svom najčišćem, najluđem i najljepšem obliku, a reakcije koje su uslijedile samo su potvrdile da smo svjedočili nečemu uistinu posebnom.

Od Londona do New Yorka, sportske redakcije natjecale su se u superlativima. ESPN je utakmicu nazvao "epskom", BBC ju je opisao kao "podsjetnik zašto nogomet zovemo predivnom igrom", dok je The Athletic otišao korak dalje, etiketirajući je kao "PlayStation nogomet". Ritam, intenzitet, preokreti i devet pogodaka stvorili su savršenu oluju koja je nogometni svijet ostavila bez daha i u iščekivanju uzvrata koji sada nosi gotovo nemoguća očekivanja.

ESPN oduševljeno piše:

"Udahni, protresi glavu, dođi k sebi, nasmij se onako kao da ni sam ne vjeruješ, a zatim počni odbrojavati dane do uzvratne utakmice epskog polufinala Lige prvaka između Paris Saint-Germaina i Bayerna sljedeće srijede, jer su ova dva europska velikana upravo odigrala jednu od najboljih utakmica nogometa koju ćeš ikad vidjeti. A tko zna, možda će biti jednako dobra i kada se ponovno susretnu na Allianz Areni, jer to su dvije momčadi koje jednostavno ne znaju napraviti korak unatrag", stoji u pisanju novinara Marka Ogdena.

Jess Anderson iz BBC-a navodi:

"Rekordno polufinale kao protuotrov modernom nogometu? S vremena na vrijeme pojavi se utakmica koja nas sve podsjeti zašto se nogomet naziva prekrasnom igrom. Rekordna pobjeda Paris St-Germaina nad Bayern Münchenom rezultatom 5-4 u prvoj utakmici polufinala Lige prvaka bila je jedna takva prilika. Bilo je to polufinale s najviše postignutih golova otkako je Eintracht Frankfurt pobijedio Rangers 6-3 u Europskom kupu 1959.-60. - i dugo će ostati u sjećanju.

Ne zbog taktičke genijalnosti ili proračunatih planova igre, već zbog dvije momčadi s izvanrednom napadačkom kvalitetom koje daju sve od sebe u nadi da će osigurati mjesto u finalu sljedećeg mjeseca u Budimpešti.

U sezoni u kojoj su prekidi postali kralj, obrambene intervencije se slave poput golova, a duga aut lopta se vraća u igru, ovo je bio osvježavajući podsjetnik da je ključ uspjeha postići više golova od protivnika."

Michael Cox iz The Athletica ističe:

"Ekstremni presing, neumorno driblanje i duboki ulasci u zonu udarca. PSG protiv Bayerna bio je viši oblik nogometa. 'Zaslužili smo pobijediti', rekao je trener Paris Saint-Germaina Luis Enrique nakon zapanjujuće pobjede njegove momčadi od 5-4 protiv Bayerna. 'Zaslužili smo i remi. A čak smo zaslužili i izgubiti, jer je ova utakmica bila toliko nevjerojatna.' Ta izjava Luisa Enriquea bila je potpuno nelogična, a opet je imala savršenog smisla i upravo je zato bila prikladna ocjena jedne doista logici prkosne utakmice u Parizu. Bez ikakve sumnje, bila je to najbolja utakmica ove europske sezone, vjerojatno najbolja pojedinačna utakmica dosad u ovom desetljeću i vrlo vjerojatno najbolja utakmica koju su mnogi gledatelji diljem svijeta ikada vidjeli. Nogomet obično nije sport u kojem treba provjeravati semafor da bi se razumjelo što se događa na terenu. Ovdje, uz toliko zbivanja, ponekad je trebalo provjeriti dvaput: da, zaista je bilo 3:2 na poluvremenu i 5-4 na kraju.

'Najbolja utakmica koju sam ikad vodio'

Rijetko se događa da i sami akteri, neposredno nakon bitke, ostanu jednako zapanjeni kao i publika. Trener PSG-a, Luis Enrique, čovjek koji je s klupe vodio Barcelonu s Messijem, Suárezom i Neymarom do europskog naslova, bio je potpuno iskren.

"Ovo je bez sumnje najbolja utakmica u kojoj sam ikad sudjelovao kao trener. Nikad nisam vidio susret s ovakvim ritmom i intenzitetom", izjavio je iscrpljeni Španjolac. "Zaslužili smo pobijediti, zaslužili smo remizirati, a zaslužili smo i izgubiti. Bilo je nevjerojatno."

S druge strane, Bayernov strateg Vincent Kompany, koji je zbog suspenzije utakmicu pratio s tribina, priznao je da je patio, ali i da je njegova momčad bila opasna.

"Pet primljenih golova u gostima u Ligi prvaka obično znači da ste ispali, ali šanse koje smo stvorili daju nam vjeru. Kod kuće nas čeka 75 tisuća ljudi i paklena atmosfera. Sve je moguće", poručio je Belgijac.

Rapsodija napada ili katastrofa obrana?

Dok je svijet slavio golijadu, među stručnim komentatorima povela se žustra rasprava: je li ovo bila demonstracija napadačke genijalnosti ili potpuni kolaps obrambenih sustava? Mišljenja su bila podijeljena. legenda Liverpoola, Jamie Carragher, stao je u obranu braniča.

"Obično bih nakon ovakve utakmice rekao da obrane nisu bile na razini. Ali ovdje je svaki napadač na terenu bio za ocjenu osam ili devet od deset. Napadačka igra bila je na tako visokoj razini da je bilo gotovo nemoguće zaustaviti golove", rekao je za CBS Sports.

S njim se složio i kapetan Bayerna, Harry Kane, koji je pohvalio obranu unatoč pet primljenih pogodaka. No, njegov bivši suigrač iz reprezentacije, Wayne Rooney, imao je potpuno drugačije viđenje.

"Volim Harryja Kanea, ali nema šanse da može hvaliti svoje braniče. Obrana obje momčadi bila je jako loša, budimo iskreni", oštar je bio Rooney za Amazon Prime.

"Obje ekipe imaju toliko kvalitete u napadu da su vjerojatno zaboravile braniti se. Više ne čujete komunikaciju među braničima kao nekad. Vidjeli smo nezrelu obranu, što je ludo za ovu razinu."

Slično je razmišljao i četverostruki osvajač Lige prvaka, Clarence Seedorf, koji je upozorio da se bez čvrste obrane ne može osvojiti ovaj trofej.

"Nekada je obrana bila umjetnost. Bez nje ne možete osvojiti ovo natjecanje. PSG je možda dao pet golova, ali bi finale mogli gledati kod kuće", zaključio je Nizozemac.

Večer za povijesne knjige

Statistika je samo potvrdila ono što su svi osjetili gledajući. Ovo nije bila obična utakmica. S devet postignutih golova, postavljen je novi rekord za najefikasniju polufinalnu utakmicu u povijesti Lige prvaka. Također, bilo je to prvo polufinale nekog europskog kupa u kojem su obje momčadi postigle četiri ili više pogodaka.

Pet golova u prvom poluvremenu također je rekord za polufinala i finala ovog natjecanja. PSG je bio nevjerojatno učinkovit, postigavši pet golova iz svojih jedinih pet udaraca u okvir gola. S druge strane, Bayern je unatoč porazu postigao četiri gola u gostima, što je podatak koji im ulijeva ogromnu nadu pred uzvrat na Allianz Areni.

Napadački trojac Bayerna Kane, Olise i Díaz zajedno je ove sezone postigao više od sto golova u svim natjecanjima, što dovoljno govori o njihovoj vatrenoj moći.

'Utakmica koju morate pogledati'

Konačni sud ipak su dali mediji i navijači, a on je bio jednoglasan. Alan Shearer, legendarni engleski napadač, za Amazon Prime je rekao:

"Ne mogu se prestati smijati koliko je ova utakmica otvorena i luda. Ovo je jedna od najvećih utakmica na kojima sam ikad bio. Bila je čast i privilegija biti ovdje."

Sličan ton prevladavao je i na društvenim mrežama, gdje su navijači diljem svijeta utakmicu opisivali kao "ludilo", "čistu ljepotu" i "razlog zašto volimo nogomet".

PSG u München nosi minimalnu prednost, no nakon ovakve pariške noći, nitko se ne usuđuje prognozirati konačnog pobjednika. Jedno je sigurno: uzvrat se čeka s nestrpljenjem, a letvica je postavljena nevjerojatno visoko.

Svijet se nada da će dobiti barem još devedeset minuta čiste nogometne magije.

