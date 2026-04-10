Sabor podržao olakšice poduzetnicima: 'Mogli ste biti i ambiciozniji'

Saborski zastupnici podržali su u petak tijekom rasprave izmjene Zakona o tržištu kapitala kojima se, kako je naveo ministar financija Tomislav Ćorić, uklanja svaka nepotrebna prepreka za poduzetnike, no uz kritiku oporbe da je Vlada, osim usklađivanja s EU Direktivom, mogla biti ambicioznija.

Konačnim prijedlogom Zakona o tržištu kapitala u naš se pravni sustav prenosi Direktiva EU, tzv. content direktiva, kojom se značajno sužava krug obveznika izvještavanja o održivosti, pri čemu će se obveza izvještavanja o održivosti odnosi isključivo na poduzetnike s više od 1000 zaposlenih i neto prihodom većim od 450 milijuna eura.

Evo što kaže ministar

"Prema procjenama, broj obveznika izvještavanja na razini EU smanjit će se za oko 86 posto, dok će se u Hrvatskoj, s planiranih oko 500, na svega 30-ak poduzetnika i njih će se na taj način i financijski rasteretiti", naveo je potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić. Vjeruje, dodao je, da će velik broj kompanija, unatoč tome što više neće imati tu obvezu, ipak i dalje izvještavati o održivosti.

Kako je naglasio, Vlada izmjene predlaže po hitnom postupku kako bi se "hrvatskoj gospodarskoj zajednici poslala poruka da se i hrvatski regulatorni okvir može izmijeniti brzo i učinkovito, uklanjajući svaku nepotrebnu prepreku i potičući rast njihove konkurentnosti".

Božo Petrov (Klub Mosta), s druge strane, tvrdi da je razlog hitnog postupka što se kasni s usklađivanjem s navedenom Direktivom. "Govorimo o odluci koja je prije nepuna dva mjeseca službeno objavljena u glasniku EU i tada je Ministarstvo pristupilo izmjeni Zakona. Nema kašnjenja, bili smo proaktivni i među prvim zemljama koje su ovo napravile", odgovorio je Ćorić.

S dilemama zastupnika da bi se smanjenjem kruga obveznika mogla poslati poruka da održivost više nije obveza šireg gospodarstva ministar se nije složio. "Održivost je odgovornost svih nas, izmjenama Zakona se ta odgovornost u administriranju izvještavanja prebacuje isključivo na velike sustave kojima to ne predstavlja ogroman trošak. I kod malih postoji njihova osobna odgovornost da promišljaju o održivosti i da se i dalje vode postulatima zelene, održive ekonomije", kazao je.

Oporba: Vlada je mogla biti i ambicioznija

I oporba i vladajući pozdravili su ovo rasterećenje poduzetnika, no uz kritiku oporbe da je Vlada mogla biti i ambicioznija. "Ovo nije prijedlog zakona koji će promijeniti razvojnu putanju hrvatskog tržišta kapitala, niti povećati likvidnost burze, niti malim i srednjim poduzećima olakšati pristup kapitalu, a niti mobilizirati domaću štednju i smanjiti trošak kapitala gospodarstva. Slažemo se s ovim izmjenama, treba što više toga poduzetnicima olakšati, no nedostaje zakonodavna ambicija i disciplina", ocijenio je Mostov Petrov te kritizirao Vladu što "samo čeka direktive iz EU da kažu što treba raditi".

Ćorić je ustvrdio kako "nitko nikada niti nije rekao da je ovo ambiciozan prijedlog", pojašnjavajući kako prijedlog jednostavno ide za tim da se reagira i pomogne gospodarstvu. Sveobuhvatnije izmjene Zakona ići će za nekoliko mjeseci, najavio je.

Boris Lalovac (Klub SDP) podržava ovo administrativno i financijsko rasterećenje poduzetnika, no kritizirajući politike koje se donose na razini EU. Podsjetio je na raniju Direktivu iz 2022. godine, ukazujući da je Europska komisija ipak u novim geopolitičkim okolnostima koji utječu na konkurentnost europskih poduzeća shvatila da je "vrag odnio šalu".

"Ovo je pokušaj, da budemo iskreni, pranja Europske komisije od toga što rade. 2022. imamo zaluđenost svim tim 'green dealovima', samo zelena ekologija, nametnu svim poduzećima s više od 250 zaposlenih, 40 milijuna eura prihoda i 20 milijuna eura imovine obvezu izvještavanja o održivosti, nakon čega dolazi energetski šok u kojem EU gubi više konkurentnosti nego Kina i Amerika pa se shvaća da se pretjeralo i ide brzo nova Direktiva", pojasnio je.

Pojašnjavajući taj kontekst, Lalovac je ukazao na činjenicu da kako se usvaja sve što kaže Europska komisija bez ikakvih pitanja. Iz vladajućih klubova HDZ-a i DP-a su pohvalili smjer rasterećenja poduzetnika, no DP-ov Tomislav Josić je upozorio da pri tome "moramo biti oprezni da ne narušimo pravnu sigurnost i ne pošaljemo pogrešnu poruku kada je riječ o važnosti održivog poslovanja".

