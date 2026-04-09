Plenković uputio apel usred globalne krize: 'Pozivam sve da se pametno prilagode'

Premijer Andrej Plenković uvodno se obratio na sjednici Vlade, na čijem su dnevnom redu, između ostaloga, nekoliko konačnih zakonskih prijedloga koji se upućuju u saborsko drugo čitanje i i izmjene Zakona o građevnim proizvodima koji se usklađuje s EU zakonodavstvom, s ciljem uspostave učinkovitog funkcioniranja unutarnjeg tržišta osiguravanjem sigurnih i održivih građevnih proizvoda.

Osvrnuo se na krizu na Bliskom istoku i pitanje ograničenja cijene naftnih derivata, za koje je Vlada donijela novu uredbu u ponedjeljak, a koja vrijedi iduća dva tjedna.

"I dalje nastavljamo intervencije u cijene benzina, dizela i plavog dizela te ukapljenog plina. Tako nastojimo osigurati ne samo opskrbu, nego i priuštivost cijena energentima. Kada usporedimo cijene u susjedstvu, kod nas su onakve kakve smo željeli da budu - priuštive zahvaljujući Vladinim intervencijama", kazao je.

O turističkoj sezoni usred globalne krize

Govoreći o prvim turističkim brojkama za prvi kvartal ove godine, Plenković je istaknuo da smo ostvarili 1,1 milijun dolazaka i tri milijuna noćenja. To je rast od devet posto u dolascima i osam posto u noćenjima. Plenković je apelirao na sve u turizmu da racionalno formiraju cijene: "Ova sezona je s obzirom na globalnu krizu specifična i pozivamo sve da se pametno prilagode, osobito kad je riječ o cjenovnoj politici i učine napor da hrvatski turizam bude privlačan ne samo turistima s naših tradicionalnih tržišta, nego i drugima jer se zbog situacije u svijetu karta destinacija mijenja".

Osvrnuo se i na dodjelu ugovora za projekte škologradnje, izgradnje, rekonstrukcije i opremanja osnovnih škola i dvorana za 14 županija i 11 gradova vrijednih 320 milijuna eura. "Ukupno ulaganje u obrazovnu infrastrukturu iznosi 3,2 milijardi eura. Jedna četvrtina Nacionalnog plana oporavka i otpornosti je usmjerena na investicije u obrazovanju", rekao je premijer.

Podsjetio je i na nedavne nalaze masovnih grobnica na području Splitsko-dalmatinske županije o kojima je izvijestio ministar branitelja Tomo Medved. "Pronađeni su posmrtni ostaci najmanje 13 žrtava iz Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja. Riječ je o masovnoj grobnici u Jami na Biokovu kod Zagvozda te o dvije pojedinačne grobnice u blizini Imotskog i Vrgorca. To su zločini poratnog razdoblja koje je počinio komunistički režim", pojasnio je Plenković. Analize su pokazale da su među žrtvama i franjevci iz Širokog brijega.