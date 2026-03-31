Bosna i Hercegovina u totalnoj euforiji: Odrasli dobivaju slobodno, djeca pjevaju po školama!

Uoči jedne od najvažnijih utakmica u novijoj povijesti, Bosna i Hercegovina živi nogomet u svakom smislu te riječi. U posljednja 24 sata osjeća se zajedništvo kakvo se rijetko viđa, od Zenice pa do ostatka zemlje, atmosfera je na vrhuncu, a reprezentacija je ujedinila naciju.

Koliko je ova utakmica više od sporta, najbolje pokazuju priče koje dolaze iz svakodnevnog života. Jedna od njih stiže iz Tuzle, gdje je tvrtka Double Fresh na originalan način odlučila podržati reprezentaciju. Na društvenim mrežama objavili su poruku: „Rad u firmi gdje su emocije prema reprezentaciji dio ugovora“, uz zastavu Bosne i Hercegovine.

No, tu nije bio kraj iznenađenjima. U službenoj obavijesti zaposlenicima jasno su dali do znanja koliko im znači večerašnji susret protiv Italije. U slučaju poraza, zaposlenici dobivaju slobodan dan kako bi se oporavili od emocionalnog šoka, dok bi pobjeda donijela čak dvije slobodne dane i novčanu nagradu od 200 KM za slavlje velikog uspjeha.

Ova gesta brzo je osvojila simpatije javnosti i postala viralna, ali nije jedina koja svjedoči o nogometnoj groznici u zemlji.

Posebno emotivan trenutak dolazi iz Bugojna. Učenici Srednje stručne škole podijelili su video koji je dirnuo mnoge – u središtu pažnje bio je talentirani dječak koji na harmonici svira pjesmu „Ljiljani“ Ljiljani od Halid Bešlić, melodiju koja je za mnoge postala neslužbena himna reprezentacije.

Uz video su poslali i snažnu poruku koja najbolje opisuje trenutak u kojem se nalazi cijela država:

„Postoji posebna vrsta ljubavi koja se ne objašnjava riječima. Ona se osjeti svaki put kad krene himna, kad srce zadrhti i oči se napune suzama. To je ljubav prema bojama koje su dio identiteta.“

