Luis Ibáñez razotkrio Seleção: 'Hrvatska je u tome jaka poput Argentine. Brazil baš i nije'

Kad smo Luisa Ibáñeza nazvali kako bi nam najavio noćašnji nogometni spektakl u Orlandu između Hrvatske i Brazila, Lucho nam je simpatično rekao:

"Zašto zovete mene za najavu Hrvatske i Brazila? Nisam igrao niti za jednu od te dvije reprezentacije. Kakve ja imam veze s tim?"

Objasnili smo mu zašto je on odabir portala Net.hr...

"Ajde onda dobro, pucajte"...

Koja su vaša očekivanja od utakmice Hrvatske i Brazila i kako će završiti?

"Prognoze su uvijek nezahvalne, ali ono što očekujem je jednu dobru utakmicu. Utakmica protiv Brazila je prava šansa za Hrvatsku da se dokaže i da vidimo gdje smo. Kad kažem vidimo, ja se smatram Hrvatom jer sam više od pola svog života u Hrvatskoj. Pola Hrvatom, pola Argentincem. Očekujem, u svakom slučaju, pozitivan rezultat za Hrvatsku. Brazil ima odličnu reprezentaciju, ali vidjeli smo snagu Hrvatske koja je s praktički drugom postavom okrenula Kolumbiju i pobijedila 2-1, a Kolumbija nije bezlazlen suparnik. Brazil je u napadu jak, imaju tri-četiri igrača koja su fantastična, ali nazad imaju malo problema. Hrvatska može protiv Brazila proći kao i protiv Kolumbije, a to znači pobjedu 2-1", tvrdi Luis Ibáñez, bivši igrač Dinama, sad Hrvatskog Dragovoljca.

Možete li nam opisati nogometno rivalstvo Brazila i Argentine, približiti?

"Uf, teško je to uopće približiti riječima, dočarati takvo što... Rivalstvo u nogometu između Brazila i Argentine je veliko i dan danas je ono opipljivo i veliko. Ne samo što se tiče reprezentacija, nego i klubova, na svim razinama i natjecanjima u Južnoj Americi, bilo to Copa Libertodores, Copa Sudamericana, tu su južnoameričke Liga prvaka i Europska liga. Uvijek je prisutno to nogometno rivalstvo jer se ipak radi o dvije velike nogometne nacije koja jedna za drugu tvrdi da je najveća, da su njihovi nogometaši najbolji, a koje u svojim reprezentacijama imaju i dan danas vrhunske nogometaše i aspiracije za najviše ciljeve na velikim natjecanjima. No, uvijek kažem - da postoji jedan igrač koji ima tehniku i brzinu Brazilca i mentalnu snagu i umijeće kao Argentinac, to bi bio savršen nogometaš. No, ne možeš uvijek imati sve. Brazilci u svojim redovima imaju sjajne tehničare, ali mentalna snaga im nije na razini."

Hrvatska je mentalno jaka. Može li to biti presudno u ovoj utakmici?

"Naravno da može. Vidjeli smo to u četvrtfinalu na SP-u u Katru protiv Brazila. Hrvatska je slična Argentini po pitanju mentalne snage. Hrvatski mentalitet je skoro pa isti onom u Argentini."

Je li izraz - neka susjedu crkne krava, izreka kojom se često opisuju međuljudski odnosi, došao upravo iz nogometnih odnosa između Brazila i Argentine? Jer, ova poznata uzrečica savršeno oslikava intenzitet nogometnog rivalstva između Brazila i Argentine, poznatog kao Clásico Sudamericano. Ovo rivalstvo FIFA opisuje kao samu "bit nogometnog rivalstva" jer nadilazi sport i duboko je ukorijenjeno u povijesti, politici i borbi za prevlast u Južnoj Americi.

"To je stara izreka, dobro poznata u Argentini i Brazilu. Ne želim lagati, ali mislim da je to došlo ili iz Argentine ili Urugvaja. Da, to je izraz koji savršeno dočarava nogometno rivalstvo Brazila i Argentine".

I za kraj, najavljeno je kako će Carlo Ancelotti za utakmicu protiv Hrvatske imati šest promjena u odnosu na utakmicu protiv Francuske, koju su izgubili Brazilci 2-1. Od prije se zna da zbog ozljede neće biti desnog beka Wesleyja i napadača Raphinhe. Može li to biti presudno?

"To će sigurno biti prednost za Hrvatsku. Raphinha je u ovom trenutku uz Viniciusa Juniora najbolji igrač Brazila. To vam je kao da kod nas u Hrvatskoj nema Luke Modrića. Dobro, nama pak nedostaju Kovačić, Gvardiol, nositelji reprezentacije ili jedni od, ali tu su neka druga imena koja mogu i znaju. Dolazi jedna nova generacija Hrvatske koja je sjajna i drago mi je da su uspjeli uhvatiti vrijeme Luke Modrića, jer će uz njega puno naučiti. Možda ne na ovom SP-u u SAD-u, Kanadi i Meksiku, ali za četiri godine ova generacija mladih nogometaša u Hrvatskoj mogla bi biti spremna i jaka poput one srebrne iz Rusije s Mundijala 2018., u kojoj su igrali Mandžo, Vida, Lovren... Imamo jednog Luku Vuškovića o kojem se priča već dugo, a koji igra sjajnu sezonu u Hamburgu. Ne mogu ga analizirati u dubinu jer ne pratim baš Bundesligu kao neke druge. Vidjeli smo što može protiv Kolumbije, a ja sam primijetio još kad je igrao u Hajduku da je mali odličan. Gurnuli su ga u seniorski nogomet tako rano upravo zato jer već sad može igrati na vrhunskoj razini. Ima 19 godina, a cijena mu je 60 milijuna eura, prema Transfermarktu. To je vrhunski, nevjerojatno".

