Glazbena diva najavila veliki povratak: Njoj u čast zasvijetlio i Eiffelov toranj

CELINE IS BACK! /

Vraća se jedna od najuspješnijih i najpopularnijih glazbenica na svijetu - Celine Dion. Glazbena diva održat će, od 10. rujna do 14. listopada - 10 koncerata u pariškoj La Défense Areni. Ulaznice kreću u prodaju 7. travnja. Pariz je pun plakata sa stihovima njezinih pjesama, a Celine u čast - zasvijetlio je i Eiffelov toranj. Očekuje se neviđeni interes.

Jer povratak nastupima publika je čekala šest godina, Celine je 2020. posljednji put bila na turneji. Prvo je otkazala nastupe zbog pandemije koronavirusa, a onda i bolesti. Prije četiri godine dijagnosticiran joj je sindrom ukočene osobe, neizlječiva neurološka bolest koja uzrokuje grčeve mišića, utječe na pokretljivost, ali i glas. Tada je prestala nastupati, nije održan ni koncert u Areni Zagreb. Više pogledajte u prilogu