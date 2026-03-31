Vragovi bičevali ljude nasred ulice: 'Dođite i iskusite na vlastitoj koži'

BIZARAN USKRSNI OBIČAJ /

Jedan od najbizarnijih uskrsnih običaja stiže nam iz Salvadora. U toj državi u Srednjoj Americi muškarci odjeveni u vragove bičuju ljude.

Stoljetna je to ceremonija koja simbolizira univerzalnu borbu dobra protiv zla. Nakon bičevanja muškarac odjeven kao Isus zvoni zvonom i hoda preko tijela, koji leže licem prema dolje na tlu.

Prema njihovom tumačenju ovako žele prikazati kako dobro pobjeđuje zlo. Vragovi i demoni zatim ustaju i odlaze. "Istina je da je to prekrasna tradicija. Kao što i drugima kažem, malo boli, ali je to nešto jedinstveno. Nešto što se doživljava samo u ovoj zemlji. Najbolje je doći i iskusiti to na vlastitoj koži", govori "vrag" Bairon Alarcon.

Više pogledajte u našem videu