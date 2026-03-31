Barbarez odabrao ratnike za Italiju, svi se pitaju jedno: 'Zašto njega nema?'

U večeri kada cijela Bosna i Hercegovina diše kao jedno, te samo sat i dvadeset minuta prije početka povijesne utakmice protiv Italije, objavljen je sastav koji će istrčati na travnjak zeničkog Bilinog Polja u borbi za plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

Odluka pred meč generacije

Objava uz poruku "Sretno Zmajevi! Nikad sama nisi ti...", otkrila je imena igrača kojima je Barbarez povjerio zadatak da pokušaju srušiti nogometnog diva i odvesti Bosnu i Hercegovinu na drugi Mundijal u njezinoj povijesti. Na golu je Vasilj, dok obrambenu liniju, po svemu sudeći, čine Kolašinac, Šunjić, Muharemović i Dedić. Vezni red drže Bašić i Katić, dok su ofenzivniji zadaci povjereni Demiroviću i mladom Esmiru Bajraktareviću, igraču koji simbolizira novu energiju u reprezentaciji.

Napad, očekivano, predvodi kapetan i živa legenda, četrdesetogodišnji Edin Džeko. Kao posljednji aktivni član "zlatne generacije" koja je igrala u Brazilu 2014. godine, Džeko nosi snove cijele nacije na svojim leđima u, za mnoge, najvažnijoj utakmici njegove reprezentativne karijere. Postavljen je uz Memića u napadačkom dijelu tima. Odluka da se u ovakvom meču od prve minute pruži prilika mladom Bajraktareviću pokazuje hrabrost izbornika Barbareza i njegovu viziju budućnosti momčadi, čak i u trenucima najvećeg pritiska.

Navijači ujedinjeni u nadi i nervozi

Objava je, očekivano, izazvala lavinu reakcija navijača, čiji komentari najbolje oslikavaju mješavinu nade, nervoze i bezrezervne podrške. Uz brojne želje za sreću i pobjedu, poput "Bože budi nam u pomoći", mnogi su izražavali i svoja taktička zapažanja. "Hvalim te Bože nema Tahirovića u prvih 11", napisao je jedan navijač, dok su drugi iskazali nezadovoljstvo zbog izostanka Alajbegovića.

Posebno se istaknula poruka podrške iz susjedstva. "Edin Džeko najbolji napadač svih vremena na Balkanu, niti jedan igrač ne zaslužuje više SP u ovom trenutku od njega... Ostavi nešto lijepo za kraj Dijamantu. Pozdrav iz Zagreba", stoji u jednom od komentara koji pokazuje koliko je Džeko cijenjen u cijeloj regiji. Drugi su navijači upozoravali na talijansku sklonost simuliranju, uz komentar: "Aj sa srećom Bosanci i pazite se penala. Žabari su to... stari prevaranti."

