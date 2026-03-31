Hrvatski specijalci od rata do mira: Svoju spremnost danas na Plitvicama pokazala ATJ Lučko

Na Plitvički jezerima specijalci ATJ Lučko obilježili su još jednu tužnu obljetnica takozvanog krvavog Uskrsa. Danas, nakon 35 godina kažu kako im je velika čast i ponos biti pripadnik Antiterorističke jedinice Lučko. Devet pripadnika antiterorističke jedinice Lučko koji su danas to postali koračali su istim putevima koje su utabali njihovi prethodnici. Prijašnjih sedam dana sa svojih osam kolega prošli su put duži od 100 km, koji je držala antiterorističke jedinice Lučko za vrijeme Domovinskog rata, četiri i pol godine. Više pogledajte u prilogu