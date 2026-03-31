Menadžer otkrio uvjet za transfer Guele u Dinamo: 'Bez Marija Mamića ne bi bilo transfera'

Na suđenju u slučaju Mamić o transferu nogometaša Francka Guele u Dinamo svjedočio je njegov tadašnji menadžer Sidiropoulos Lefteris. Prema optužnici USKOK-a pri tom je poslu, fiktivnim ugovorom tvrtke Marija Mamića o prijenosu igračevih prava, Dinamo oštećen za 500 tisuća eura. A na današnjem ročištu počelo je i ponovljeno i objedinjeno suđenje Damiru Vrbanoviću.

Nogometni menadžer iz Grčke na osječkom sudu je ispričao kako je s Mariom Mamićem pregovarao o transferu u Dinamo Francka Guele.

"Zbog toga što je bio vrlo popularan u Grčkoj, a imali smo i ponudu iz Njemačke vrijedio je između 2 i 3 milijuna", kaže Sidiropoulos Lefteris, nogometni menadžer.

Menadžer je kazao kako bez Marija Mamića ne bi bilo transfera u Dinamo, ali i kako je uvjet bio da Guela svoja prava imidža prenese na Mamića.

"Da bi se pregovori nastavili bilo je nužno da svoja prava prenese na Marijevo poduzeće", kaže Lefteris.

Potvrdio je i da je na predočenom ugovoru o prijenosu prava igračev potpis.

"Izgleda kao Guelin potpis", kaže Lefteris.

Prema optužnici USKOK-a Dinamo je tvrtki Marija Mamića za otkup igračevih prava platio 500 tisuća eura i to na temelju fiktivnog ugovora. Guela je u istrazi rekao da mu je ugovor podmetnut, a da svoja prava nikome nije prodao.

Tužitelj je pitao svjedoka je li mu Franck Guela ikada rekao i ikada potvrdio da je ikakav novac od Marija Mamića dobio za prava imidža.

"Ne, nismo pričali o tome da je uzeo novac", kaže menadžer Lefteris.

Vrbanović se izjasnio o krivnji

Nakon što je Ustavni sud ukinuo presudu Damiru Vrbanoviću u slučaju Dinamo 1, a postupak vratio na ponovno suđenje koje je objedinjeno sa slučajem Dinamo 2 - Vrbanović se ponovno izjasnio o krivnji.

"Nisam kriv, ne smatram se krivim, obranu ću iznijeti u kasnijoj fazi", kaže optuženi Damir Vrbanović.

Tužiteljstvo je predložilo da se u ponovljenom postupku samo pročitaju već dani iskazi svjedoka i vještaka, a Vrbanović je zatražio da se ponovno ispitaju pred sudskim vijećem koje vodi ovaj postupak.

"15 svjedoka koji se mogu saslušati praktično u mjesec dana, a oni mogu daleko kvalitetnije i objektivnije dati svoje mišljenje uz vaše sugestije i pitanja", kaže Vrbanović.

Suđenje u slučaju Mamić traje već godinama. Optužene se tereti se za izvlačenje više od 25 milijuna eura iz Dinama. Braći Mamić nakon bijega u BiH sudi se u odsutnosti, a četvero optuženih nagodilo se s USKOK-om i priznalo krivnju. U sudnici je ostao još samo Damir Vrbanović. Iduće ročište na Županijskom sudu u Osijeku zakazano je za 13. travnja.