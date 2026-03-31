Nastavljeno suđenje Srđanu Mlađanu: Pročitano pismo koje je napisao kumu

Na Županijskom sudu u Varaždinu za danas u 9 sati zakazan je nastavak suđenja Srđanu Mlađanu (44). Optužnica je, podsjetimo, podignuta prošle godine nakon intervjua Mlađanovog kuma Željka Bjelića u RTL-ovom Dosjeu Jarak.

Jednog od najozloglašenijih zločinaca u Hrvatskoj, koji u Kaznionici u Lepoglavi služi 27-godišnju kaznu zatvora zbog triju ubojstava, otmice i pljačke, ovaj put se tereti za teško kazneno djelo poticanja na ubojstvo i poticanja na otmicu. Vjeruje se da je tijekom boravka u zatvoru od zatvorenika tražio da otme i ubije osobe koje su svjedočile protiv njega. "Sisački monstrum" u zatvoru je do 4. svibnja 2027. godine. Međutim, ako bude osuđen za nova kaznena djela, prijeti mu od pet do 20 godina zatvora.

Najnovije:

Kralj je bio uplašen, tvrdi Mlađan

9.27 - Pročitan je iskaz svjedoka Tomislava Kralja. Mlađan je opovrgnuo navode i tvrdi da je Kralj bio uplašen te da je iskaz dao uz prinudu. Čita se i presuda Županijskog suda u Požegi kojom je Mlađan osuđen na pet godina zbog pljačke ljekarne u Požegi.

Upao je maskiran u ljekarnu i naredio djelatnicama da legnu.

Nakon toga pročitane su preduse o ubojstvima koje je Mlađan počinio automatskom puškom u vlasništvu svog oca Mladena.

Mlađan je kao maloljetnik u žalbi spominjao glasove koje je čuo, no vještaci su utvrdili da nema dokaza za to, već da je u pitanju duboki poremećaj osobnosti shizoidnog tipa. Kaznena djela su počinjena bez ikakvih motiva, naveli su vještaci.

Čita se pismo koje je poslao kumu

9.20 - Čita se pismo koje je Mlađan napisao 23. veljače 2022. vjenčanom kumu Željku Bijeliću.

"Alo momak, što je kume, što se ne javljaš? Da ti nisu zapliejnili papir i olovku? Ništa me više ne čudi. Imao sam 10.1. pretres, uzeli su mi sav med, sve filmove, skrivene i neskrivene, ali najgore od svega što su mi uzeli sve bilježnice i materijale što sam pisao za knjigu. Rekli su mi vratiti drugi dan", stoji u pismu.

Napisao je i da u zatvoru čita "Na rubu pameti" Miroslava Krleže. Pročitana je i razglednica koju je Mlađan poslao 29. siječnja 2022. iz Požege. Nema od tebe ni glasa, napisao je kumu Mlađan i dodao kako čeka da mu se javi. Nakon čitanja pisma Mlađan je upitao može li nešto reći vezano uz pismo kumu, sutkinja mu je rekla da će to moći učiniti kasnije.

Srđan Mlađan stigao na varaždinski sud

9.00 - Počelo je suđenje Srđanu Mlađanu. Sud čuvaju jake mjere osiguranja, interventna i specijalna policija te dronovi koji nadziru područje.

Danas će se pročitati dokumentacija na kojima se temelji optužnica vezano uz koju nije doneseno rješenje o isključenju javnosti.

Pismo Srđana Mlađana Željku Bjeliću i razglednica, uključeni su u dokaze.

Suđenje počelo 4. ožujka

Podsjetimo, suđenje je počelo glavnom raspravom 4. ožujka 2026. Na Županijski sud u Varaždinu, koji zbog obnove stare zgrade privremeno radi na novoj lokaciji, doveden je iz Lepoglave pod jakim osiguranjem.

"Prestanite biti apologeti notornog lažljivca i patološkog prevaranta, prestanite plašiti javnost Hrvatske sa mnom!", rekao je okupljenim novinarima. Na pitanje sutkinje, rekao je da razumije optužnicu, ali se ne osjeća krivim. Tražio je osobnik svog kuma te da se za svjedoka pozove RTL-ov Andrija Jarak. Tražio je i da se pribavi sva snimljena Bjelićeva svjedočenja iz 'Dosjea Jarak' i neobjavljeni materijal.

"Tamo se iznose činjenice o ovom slučaju za koje znamo i ne znamo", rekao je Mlađan. Sutkinja je na to pristala, ali o svjedočenju Jarka odlučit će se naknadno.

Predsjednica vijeća je Vanja Petrović.

'Srđan je najgori monstrum'

"Srđan je najopasnija osoba i najgori monstrum", rekao je u dokumentarcu RTL-a o trostrukom ubojici njegov vjenčani kum Željko Bijelić.

Srđan Mlađan još je kao 16-godišnjak 1998. u Petrinji hicem u glavu ubio vršnjakinju Elizabetu Šubić, a samo mjesec dana poslije u Sisku je ustrijelio umirovljenika Petra Jančića.

Za vrijeme izdržavanja 10-godišnje kazne u Požegi, 2002. zbog uzornog vladanja pušten je na slobodni vikend. Umjesto da se vrati u zatvor, Mlađan je opljačkao banku, ubio policajca koji ga je pokušao uhititi te zatočio tročlanu obitelj.