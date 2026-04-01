FASCINANTAN PRIZOR /

Pogledajte čudo prirode u Kninu: Zbog olujnih udara slap Krčić 'zaplesao' na buri

Na kninskom su području zabilježeni mjestimični olujni udari bure s brzinama koje prelaze 90 km/h. Pod tim je naletima pokleknuo i slap Krčić, bura mu lomi tok i raspršuje vodu u zrak, pa se u trenucima čini kao da ovaj 22 metra visoki slap teče uzvodno.

Krčić je povremeni slap, odnosno presuši ljeti, a nalazi se na sjeveru kninskog polja, kojim se rijeka Krčić obrušava u Krku. Naziva se još i "Veliki buk" ili "Topoljski buk", a napaja se vodama s Dinare

 

 

1.4.2026.
18:15
