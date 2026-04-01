Kamp kućica završila na ogradi mosta, vozač podcijenio buru: Objavljena snimka

Bura u Rijeci tijekom noći te cijelo jutro u srijedu puše jakim i olujnim udarima, a kod Krčkog mosta doseže orkansku snagu. Jutros je na Krčkom mostu zabilježen udar bure od 172 kilometra na sat.

Tijekom jutra je promet mostom za Krk bio u prekidu za sva vozila, a u poslijepodnevnim satima je zabranjen prolaz za autobuse na kat, vozila s prikolicom, motocikle, vozila na natkrivenim teretnim prostorom i dostavna vozila.

Na Facebook stranici Bodulija.net objavljena je snimka s Krčkog mosta koja zorno prikazuje svu silinu naleta bure. Vozač automobila iz suprotnog smjera mobitelom je zabilježio kako je kamp kućica završila na ogradi mosta.

Vatrogasci: Vozač iskoristio hitni prijevoz posebnog vozila

Javna vatrogasna postrojba Krka izvijestila je da je neodgovorni vozač osobnog automobila iskoristio hitni prijevoz posebnog vozila preko mosta u vrijeme dok je bila zabrana za sva ostala vozila, te prošao mostom. Kako su naveli krčki vatrogasci, na zahtjev Hitne medicinske pomoći za hitan transport pacijenta angažirano je specijalno vatrogasno vozilo Bura, jedino sposobno za prometovanje u takvim uvjetima.

"Tijekom podizanja rampe za prolazak našeg vozila, jedno neodgovorno civilno vozilo iskoristilo je priliku i nastavilo vožnju iza nas, čime je ozbiljno ugrozilo vlastitu sigurnost, ali i sigurnost svih žurnih službi koje bi mu u takvim uvjetima morale pružiti pomoć. Srećom, vozilo je uspješno prešlo most bez posljedica", naveli su vatrogasci i pozvali na poštivanje zabrane prometa i uputa nadležnih službi.

Samo za osobna vozila dopušten je promet autocestom Rijeka-Zagreb na dionici od Delnica do Čavala, te na dijelu riječke obilaznice, između Škurinja i Orehovice.

