DORH otkrio detalje pucnjave u Glini: Muškarac (71) upucao izvanbračnu suprugu (51)

Iz PU Sisačko-moslavačke izvijestili su kako je u srijedu na području Gline pronađeno tijelo ženske osobe.

Policija navodi kako je oko 13.30 sati zaprimila dojavu o pucnjavi na glinskom području. "Dolaskom na mjesto događaja pronađeno je mrtvo tijelo ženske osobe kao i ozlijeđeni muškarac koji je vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u zdravstvenu ustanovu", priopćili su.

U tijeku je očevid kojim rukovodi zamjenica županijske državne odvjetnice u Sisku. Slijedi daljnje kriminalističko istraživanje na utvrđivanju okolnosti događaja.

O pucnjavi se oglasio i županijski DORH.

"U povodu dojave od 1. travnja 2026. da je u obiteljskoj kući na širem području Gline ubijena ženska osoba, dežurna zamjenica županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Sisku, uz stručnu pomoć policijskih službenika Policijske uprave sisačko-moslavačke, provela je dokaznu radnju očevida, zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teškog ubojstva ženske osobe iz članka 111.a stavak 1. Kaznenog zakona, na štetu 51-godišnje državljanke Republike Hrvatske.

Prema dosad prikupljenim podacima, postoji osnovana sumnja da je 71-godišnji hrvatski državljanin, u obiteljskoj kući, hitcima iz vatrenog oružja usmrtio svoju 51-godišnju izvanbračnu suprugu i potom pokušao samoubojstvo, kojom prilikom je zadobio ozljedu zbog koje je vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u bolnicu.

Provest će se dokazne radnje i izvidi radi utvrđivanja svih relevantnih okolnosti ovog događaja."

