Ovo može samo Marko Grubnić: Pogledajte kakvu je proslavu organizirao za svog pomeranca

Poznati modni stilist Marko Grubnić (43) ponovno je raznježio javnost, ovog puta zbog slavlja unutar njegove male obitelji. Na svom Instagram profilu podijelio je seriju idiličnih fotografija kojima je obilježio sedmi rođendan svog pomeranca Castra. U sunčanom ambijentu vrta, Grubnić je organizirao proslavu ispunjenu ljubavlju, a popratio ju je iznimno emotivnom porukom.

''Sretan rođendan mom malom Medvjediću", započeo je Grubnić svoju dirljivu objavu, otkrivajući koliko mu Castro znači. "Uz tebe je svaki moj dan topliji, sretniji i osunčan baš poput današnjeg dana… Hvala ti za svaki pogled, svaki zagrljaj, svako maženje i svaki trenutak sreće koji mi donosiš svaki dan'', napisao je Marko.

Na spomenutim fotografijama, stilist s osmijehom pozira sa svojim slavljenikom, držeći rođendanski kolačić s ružičastom svjećicom u obliku broja sedam. Cijela proslava stilski je osmišljena, s detaljima poput rekvizita u obliku kosti s natpisom "IT'S MY BDAY" i oblačića s natpisom "VAU VAU".

''Ti nisi 'samo pas' - ti si moj poseban dečko, moja sreća, moje srce i najbolji prijatelj'', dodao je proslavljeni stilist.

Posebnu radost na fotografijama unose i druga dva Grubnićeva pomeranca. Odan svom modnom izričaju, Grubnić je i za ovu prigodu odabrao markiranu odjeću, noseći prugastu polo majicu s potpisom Yves Saint Laurent i natikače s prepoznatljivim monogramom brenda Louis Vuitton. Njegovi su pratitelji s oduševljenjem reagirali, a komentari poput "Joooj koliko je predivan! Sretan rođendan!" i "Baš je medvjedić mali, slatki" preplavili su objavu.