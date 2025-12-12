Marko Grubnić o svojim beauty ritualima i stilu: 'Ne volim muškarce u štiklama'

Modni stilist Marko Grubnić (42) poznat je po tome da plijeni pažnju gdje god se pojavi, bilo da korača crvenim tepihom ili jednostavno šeta zagrebačkim ulicama. Od malih nogu dijeli strast prema modi, estetici i ljepoti, a s godinama je razvio i veliku ljubav prema njezi kože i šminki, koje, kako sam ističe, nisu samo vanjski izraz, već i način da se čovjek osjeća dobro u vlastitom tijelu. U razgovoru za Net.hr, Marko nam je otkrio kako izgleda njegova svakodnevna beauty rutina, koji su mu omiljeni tretmani, bez kojih proizvoda ne izlazi iz kuće, ali i kako se nosi s kritikama i negativnim komentarima na društvenim mrežama.

Marko, vaše lice uvijek izgleda besprijekorno, a osmijeh vam je blistav. Postoji li tajna vaše glatke kože? Kako izgleda vaša rutina njege lica – što koristite ujutro, a što navečer?

Prije svega hvala vam na komplimentima. Ja nikada nisam skrivao da mi je njega kože jako važna, prije svega jako mi je važno zdravlje kože, odnosno taj zdravi izgled. Zaista se trudim njegovati svoju kožu, nahraniti ju i dati joj sve potrebno kako bi bila njegovana. Sigurno ima nešto i u genetici, ne volim pretjerivati s raznim tretmanima, volim da sve izgleda jako prirodno, njegovano i zdravo. Zdravi sjaj kože mi je prioritet. Moja jutarnja i večernja njega je gotovo identična – temeljito čistim svoju kožu, hranim ju kolagen boosterima i vitaminskim boosterima upravo za taj sjaj. Naravno da imam svoju kombinaciju seruma i krema koja mi savršeno odgovaraju i to ne volim mijenjati. Svoju rutinu imam već jedno određeno duže vrijeme, rekao bih čak i godinama, jer koži ipak treba neko vrijeme da se navikne na proizvode.

Jeste li se podvrgnuli izbjeljivanju zuba?

Za zdravlje mojih zubi se brine doktorica Tatjana. Ja vam moram reći da je ta žena prije svega najveći perfekcionist kojeg ja poznajem i najveći esteta kojeg ja poznajem, tako da se ona brine o mojim zubima i dovodi ih do apsolutnog savršenstva. Ja sam joj beskrajno zahvalan na tome zato što je meni najvažnije od svega kad pričamo o izgledu upravo izgled i zdravlje zubi. To je nešto što ja prvo vidim kod sugovornika. Ne biste vjerovali, ja ne primijetim kako je netko odjeven, ali svakako primijetim kakav netko ima osmijeh. To mi je izuzetno važno i jako sam redovit na kontrolama i njezi zubi.

Briga o koži često uključuje i dodatne tretmane. Posjećujete li katkad tretmane lica? Ako da, koji je vaš najdraži tretman?

Tretmane lica obavljam u jednoj poliklinici. Moram priznati da obavim dva puta godišnje Hydrafacial lica i to je to što se tiče nekakvih kozmetičkih tretmana. Naravno, svako toliko mi doktor napravi jedan mali remont lica u smislu baby botoksa i tretmana koji apsolutno obožavam, a on se zove profhilo. Taj profhilo u kombinaciji s mojim već spomenutim kremama jednostavno daje upravo taj zdravi izgled kože, elastičnost kože… Meni je taj tretman apsolutno otkriće, za svaku preporuku.

Jedan od dražih tretmana mi je laserska epilacija tijela. Ne volim baš dlake na tijelu, tako da sam se u kozmetičkom salonu uspješno riješio dlačica na tijelu tj. na dijelovima tijela na kojima sam ja to htio, tako da mi je to jedan od dražih tretmana ako već moram izdvojiti jedan.

Koliko vam je važna njega lica i tijela za vaše samopouzdanje?

Apsolutno mi je važna i njega lica i tijela. Jednostavno kad je čovjek čist, mirišljav, njegovan, namazan nekom finom kremom, kad se čovjek bavi svojim tijelom, razmišlja što unosi u svoje tijelo, kako trenira, bavi se svojim tijelom, sobom općenito, sigurno diže samopouzdanje, čovjek se naprosto osjeća dobro.

Koristite li šminku? Ako da, što sve i koliko često?

Pa s obzirom na prirodu mog posla i s obzirom na to da se često fotografiram i snimam, s godinama sam stvorio naviku laganog šminkanja, odnosno samo to šminkanje kao da mi daje jednu određenu masku pred ljudima. Naprosto se osjećam bolje, daje mi neko samopouzdanje i sigurnost da ne moram razmišljati promatra li netko moju kožu, moj izgled. To je jedna određena "maska" u mom poslu koja je apsolutno dobrodošla, a da ne spominjem da je to pred kamerama i nužno potrebno. Moram reći da sam oduševljen, ali bas oduševljen, CC kremom, nedavno sam ju otkrio, a to je apsolutno sve u jednom – krema i puder koji je lagane teksture, tako lijepo pokriva, zaglađuje kožu i, evo, moram priznati da mi je to u zadnje vrijeme apsolutno otkriće.

Što se sve nalazi u vašoj kozmetičkoj torbici?

Mislim da je moja kozmetička torbica poprilično uobičajena, od aparata za brijanje, paste i četkica za zube koji su obavezni. Također, udlage za zube bez kojih već godinama ne spavam. To je uvijek u mojoj kozmetičkoj torbici i uvijek ide sa mnom na put. Dobra hidratantna krema, dobar serum… to je nešto bez čega sigurno ne idem na put.

Postoji li neki jeftin proizvod koji vas je oduševio, a neki skuplji koji vas je razočarao?

Ja obožavam isprobavati nove proizvode, imam jako puno prijatelja vizažista koji mi iz prve ruke mogu reći da nešto isprobam, je li nešto dobro ili nije dobro i tako dalje. Apsolutno koristim te njihove savjete tako da se puno puta pokazalo da je nešto što i nije tako skupo jako dobro. Spomenut ću serume koji su po 20 - 30 €, a ne da vrijede svakog eura nego su vrijedni svega na svijetu. Tako da eto to je nešto što nije skupo, a super je. S druge strane volim dobre kreme i losione za tijelo, često sam znao posegnuti za skupim brendovima, za razvikanim imenima upravo za njegu tijela i vrlo često mi se to pokazalo kao totalni promašaj.

Koliko često posjećujete frizera? Koja vam je bila najluđa frizura i jeste li ikada požalili što ste se odlučili na promjenu?

Što se tiče frizure dosta sam kompliciran, ne bi čovjek rekao. Ljudi misle da s kratkom kosom nema puno brige, no mi s kratkim kosom znamo i vrlo dobro osjetimo onaj trenutak kad preraste taj milimetar, jednostavno više se kosa ne ponaša onako bismo mi htjeli. Imam jako puno prijatelja frizera s kojima surađujem i radim, susrećemo se svakodnevno i tako dalje, a oni su mi u principu više manje svi na raspolaganju. No ja sam svoje povjerenje već sad jedno određeno duže vrijeme poklonio svojoj frizerki Danijeli u svom kvartu koja je ne maestralna, ne savršena, nego najsavršenija na svijetu. Pritom je to šišanje kod nje za mene mega opuštajući ritual, gdje sam ja potpuno bez brige, gdje se potpuno isključim. Ona zna točno kako ja želim, što želim, točno na kojem dijelu glave treba ostati mrvicu duže, mrvicu kraće, tako da je moja Danijela najbolja na svijetu i jako sam sretan jer jako važno imati dobrog frizera da se razumijemo.

Čega ima najviše u vašem ormaru? Među svim odjevnim kombinacijama, postoji li komad koji vam je posebno drag? Možete li nam otkriti i koliko je koštao? Nalazi li se u vašem ormaru odjeća iz second hand shopova ili preferirate isključivo dizajnerske komade?

Ja bih rekao da u mom ormaru ima najviše bijelih majica, traperica, kožnih jakni i, vjerojatno, čizama i, naravno, tenisica. Evo, tu ću se zaustaviti. Dakle, pričam o nekakvom casual stilu; najviše ima takve stvari. Nikad mi nije dosta traperica, nikad mi nije dosta običnih bijelih pamučnih majica. Naprosto obožavam biti u takvim kombinacijama, uglavnom sam stalno u njima, osim kada imam nekakve posebne događaje, snimanja, slikanja za Instagram i tako dalje. Onda tu malo razigramo taj styling, ali ovo je nešto čega imam najviše i što mi je najdraže. A najdraži komad nemam; imam puno dragih komada. Međutim, ja sam osoba koja se nikada ne veže za materijalne stvari, bez svega mogu, znači nema te stvari bez kojih ja ne bih mogao. Imam jako puno dragih stvari koje me podsjećaju na neka putovanja, torbe, npr., gdje sam ih kupio, međutim, to sigurno nisu stvari bez kojih ja ne bih mogao zamisliti život.

Puno stvari, recimo, i prodam, ali i kupim na platformi za kupnju i prodaju rabljene dizajnerske odjeće jer to mi je savršena platforma ako nešto baš ne nosim dugo ili, eto, mi se više ne sviđa, da to tamo prodam. Radi se, dakle, o dizajnerskim komadima, ali isto tako jako puno i kupim tamo. Ne idem u klasične second hand shopove, međutim, imam jedan koji mi je jako drag u Beču; tu uglavnom nađem nekakvu cool torbu koja možda više nije dostupna u dućanima, ili je rijetka, ili sam ja baš tu želio. Pa, ako naletim u tom svom dućanu, rado i bez problema ću to kupiti, ali sve što želim od takvih stvari, nađem na platformi, to mi apsolutno savršeno funkcionira.

Kada je riječ o obući, jeste li skloni nošenju cipela na petu ili više volite niže modele?

Ja ne volim muškarce u štiklama. Šalim se, ali da, to je činjenica. Preferiram udobnost prije svega, dakle dobre tenisice, međutim kad imam snimanja volim onda nekako na taj način odati poštovanje ljudima s kojima radim i projektima na kojem radim... tada se volim posebno urediti. Drage su mi loafersice, ali opet gledam s obzirom da sam cijeli dan na nogama i idem od svoga ateljea do studija, pa puno hodam, onda to svako mora biti nešto udobno, ali recimo otkriće su mi jedne bikerske čizme koje su udobne, usudit ću se reći skoro kao tenisica. Brutalne čizme i one su mi evo jedno veliko veliko otkriće.

Sudeći po vašim objavama na društvenim mrežama, često nosite torbice. Koliko ih imate i postoji li neka koja vam je najdraža?

Obožavam torbice, torbice su mi svojevrsni fetiš, jednostavno čak mi u većini slučaja služe kao nekakav styling odnosno ukras... imam ih dosta, ali ih i mijenjam, prodam, kupim nešto novo… Torbe baš jako volim, pratim što je novo, što je u trendu.

Bez čega ne izlazite iz kuće? Što se sve može pronaći u vašoj torbi?

Bez mobitela sigurno nikako, tu sam kao bez glave i naravno bez ključeva od kuće... uvijek u principu izlazim iz kuće s više torbi. Jedna velika, u njoj je sigurno boca nekakvog mog omiljenog napitka, da li je to sok, voda ili čaj, volim imati grickalica u torbi, opremu za gym, ali bez mobitela i ključeva i takvih stvari ne izlazim iz kuće.

Kakav je Marko Grubnić kod kuće? U kakvoj odjeći se najudobnije osjećate?

Marko je kod kuće vrlo opušten, to je jednostavno moja oaza mira, moje najsretnije mjesto na svijetu. Bilo je situacija u životu kad se zaista moglo birati gdje ću živjeti, na kojoj strani svijeta, a ja sam se odlučio upravo za Zagreb i za svoj dom i moram priznati da sam tu najsretniji na svijetu tako da sam doma najopušteniji i zaista najsretniji. Dosta putujem, međutim uvijek kad se vratim doma se osjećam najsretnije i najbolje, uvijek me dočekaju moji psi, to je jednostavno jedna posebna energija, posebna ljubav, posebno uživanje dok smo svi skupa kod kuće. Čak se kad sam doma niti ne javljam na telefon, isključim se od posla i od svega, niti ne namjerno, koliko jednostavno se vodim tim svojim osjećajem i tom nekom opuštenom i ugodnom atmosferom, da mi je uvijek mobitel stišan i naprosto ja kad sam doma to je baš ono uživanje u pravom smislu te riječi... Opuštanje, fina hrana, dobar film i naravno ono najvažnije - energija mojih pasa koji jednostavno mene hrane, pune, pokreću… To je nešto bez čega ne mogu zamisliti život i nedavno sam svojim prijateljima čak rekao da dok god dišem na ovoj planeti da ću uvijek imati pse jer jednostavno ne želim živjeti bez takve ljubavi.

Danas, na internetu često vidimo negativne komentare. Diraju li vas kritike, primjerice, kada se kaže da muškarci ne bi trebali nositi torbice? Što vi mislite o tome?

Iskreno mene ne pogađaju kritike, ja sam u ovih svojih 20 godina karijere naučio da prvo pogledam tko govori, a tek onda što govori. Ja sam apsolutno za dobru kritiku međutim samo onda kad se neko predstavi imenom i prezimenom, kad mi kaže što je u životu postigao, napravio, onda ću tu kritiku važiti, argumentirati ću svoje postupke, jer svako tko radi taj i griješi. Međutim, danas se često pod parolom slobode govora događa upravo govor mržnje i ja to ne dopuštam. Granica se mora znati. Za to imam nultu stopu tolerancije. Apsolutno me ne pogađaju nikakve kritike jednostavno nekako sve to smatram dijelom svog posla, javna sam osoba, no ako sam javna osoba nisam javno dobro, pa da svako može pljunuti na mene i reći baš sve što pomisli. Jako je važno znati granicu između slobode govora i govora mržnje, i naravno lijepog i kulturnog ponašanja.

