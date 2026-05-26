John Malkovich u novom videu Hrvatske turističke zajednice: 'Što je fjaka?' Pogledajte teaser

Hrvatska turistička zajednica priprema novi promotivni video koji bi mogao postati jedan od njezinih najzapaženijih projekata dosad – a u središtu priče nalazi se nitko drugi nego John Malkovich. Naime, jedan od najcjenjenijih svjetskih glumaca, dvostruko nominiran za nagradu Oscar, osvajač Emmyja i brojnih drugih priznanja, poznat po nezaboravnim ulogama u filmovima 'Opasne veze', 'U vatrenoj liniji' i 'Biti John Malkovich', glavni je akter novog promotivnog videa Hrvatske turističke zajednice.

Projekt dodatnu težinu dobiva zahvaljujući snažnoj poveznici Malkovicha s hrvatskim korijenima. Uz Malkovicha, važnu ulogu u nastanku videa ima i Pete Radovich – proslavljeni televizijski i sportski producent, također hrvatskih korijena, koji u ovom projektu potpisuje ulogu kreativnog direktora.

Radovich je impresivnu karijeru okrunio s čak 45 Emmy nagrada u 18 različitih kategorija, a upravo su njegov angažman i dugogodišnja profesionalna suradnja s Malkovichem bili ključni za uključivanje slavnog glumca u projekt, izvijestili su iz Hrvatske turističke zajednice.

Zanimljivo je da je riječ već o četvrtoj suradnji između Malkovicha i Radovicha. Njihovi prethodni zajednički projekti ostavili su snažan trag u televizijskoj i marketinškoj industriji te osvojili niz prestižnih priznanja, među kojima se ističu čak pet Emmy nagrada, pet Cannes Lionsa i osam Clio nagrada.

Novi promotivni video Hrvatske turističke zajednice zamišljen je kao dodatni iskorak u promociji i pozicioniranju Hrvatske kao atraktivne, autentične i globalno prepoznatljive turističke destinacije. Snimanje se odvijalo na brojnim lokacijama diljem zemlje, pa će gledatelji imati priliku vidjeti Hrvatsku kroz novu, pažljivo osmišljenu vizualnu perspektivu, ističu u HTZ-u.

Foto: htz

Prvi djelić atmosfere već je dostupan publici – teaser novog promotivnog videa. Premijera i objava cjelokupnog filma na svim tržištima planirana je neposredno prije početka Svjetskog prvenstva u nogometu, uz poseban fokus na američko tržište, gdje će se prvenstvo i održavati.

Podsjetimo, Malkovich, glumac hrvatskih korijena i umjetnik izrazite autentičnosti te međunarodnog ugleda, nedavno dobio i hrvatsko državljanstvo, čime je njegova povezanost s Hrvatskom dobila novu, službenu dimenziju.

POGLEDAJTE VIDEO: Glumac John Malkovich više nije samo napola Hrvat