FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PROMOVIRA ZEMLJU PREDAKA /

John Malkovich u novom videu Hrvatske turističke zajednice: 'Što je fjaka?' Pogledajte teaser

John Malkovich u novom videu Hrvatske turističke zajednice: 'Što je fjaka?' Pogledajte teaser
×
Foto: htz

Novi promotivni video Hrvatske turističke zajednice zamišljen je kao dodatni iskorak u promociji i pozicioniranju Hrvatske kao atraktivne, autentične i globalno prepoznatljive turističke destinacije

26.5.2026.
14:55
Hot.hr
htz
VOYO logo
VOYO logo

Hrvatska turistička zajednica priprema novi promotivni video koji bi mogao postati jedan od njezinih najzapaženijih projekata dosad – a u središtu priče nalazi se nitko drugi nego John Malkovich. Naime, jedan od najcjenjenijih svjetskih glumaca, dvostruko nominiran za nagradu Oscar, osvajač Emmyja i brojnih drugih priznanja, poznat po nezaboravnim ulogama u filmovima 'Opasne veze', 'U vatrenoj liniji' i 'Biti John Malkovich', glavni je akter novog promotivnog videa Hrvatske turističke zajednice.

Projekt dodatnu težinu dobiva zahvaljujući snažnoj poveznici Malkovicha s hrvatskim korijenima. Uz Malkovicha, važnu ulogu u nastanku videa ima i Pete Radovich – proslavljeni televizijski i sportski producent, također hrvatskih korijena, koji u ovom projektu potpisuje ulogu kreativnog direktora. 

Radovich je impresivnu karijeru okrunio s čak 45 Emmy nagrada u 18 različitih kategorija, a upravo su njegov angažman i dugogodišnja profesionalna suradnja s Malkovichem bili ključni za uključivanje slavnog glumca u projekt, izvijestili su iz Hrvatske turističke zajednice.

Zanimljivo je da je riječ već o četvrtoj suradnji između Malkovicha i Radovicha. Njihovi prethodni zajednički projekti ostavili su snažan trag u televizijskoj i marketinškoj industriji te osvojili niz prestižnih priznanja, među kojima se ističu čak pet Emmy nagrada, pet Cannes Lionsa i osam Clio nagrada.

Novi promotivni video Hrvatske turističke zajednice zamišljen je kao dodatni iskorak u promociji i pozicioniranju Hrvatske kao atraktivne, autentične i globalno prepoznatljive turističke destinacije. Snimanje se odvijalo na brojnim lokacijama diljem zemlje, pa će gledatelji imati priliku vidjeti Hrvatsku kroz novu, pažljivo osmišljenu vizualnu perspektivu, ističu u HTZ-u.

John Malkovich u novom videu Hrvatske turističke zajednice: 'Što je fjaka?' Pogledajte teaser
Foto: htz

Prvi djelić atmosfere već je dostupan publici – teaser novog promotivnog videa. Premijera i objava cjelokupnog filma na svim tržištima planirana je neposredno prije početka Svjetskog prvenstva u nogometu, uz poseban fokus na američko tržište, gdje će se prvenstvo i održavati.

Podsjetimo, Malkovich, glumac hrvatskih korijena i umjetnik izrazite autentičnosti te međunarodnog ugleda, nedavno dobio i hrvatsko državljanstvo, čime je njegova povezanost s Hrvatskom dobila novu, službenu dimenziju.

POGLEDAJTE VIDEO: Glumac John Malkovich više nije samo napola Hrvat

John MalkovichTeaserHrvatska Turistička Zajednica
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike