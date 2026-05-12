Direkt u selu Malkovići, odakle je slavni holivudski glumac: Tu je sada ostao samo Josip

Na 350 metara nadmorske visine, s pogledom koji puca na cijelu dolinu, smjestio se Lović Prekriški. U njegovu zaseoku Malkovići danas živi samo jedan čovjek - Josip Malković. Upravo iz ovog žumberačkog sela korijene vuče i slavni holivudski glumac John Malkovich.

Nekada je u Malkovićima živjelo 11 članova obitelji Malković u četiri kuće. Danas je selo gotovo potpuno prazno. Svećenik Josip Malković odrastao je pokraj kuće u kojoj je živio Michael “Mike” Malkovich, djed poznatog glumca, koji je između dva svjetska rata emigrirao u Ameriku. Tijekom Drugog svjetskog rata selo je teško stradalo.

“Talijani su ovdje napravili veliki masakr, spalili su kuće. Gorjela je ova kuća, gorjela je kuća mog oca, mog djeda i bake i još neke kuće u selu”, priča za Direkt Josip Malković.

Na mjestu zgarišta kasnije je sagrađena nova kuća koja se danas ponovno obnavlja. Nakon što im je dom spaljen, obitelj glumčeva djeda preselila je u drugu kuću u kojoj su ostali živjeti do kraja života.

Posjet slavnog glumca

Desetljećima kasnije u selo je stigao i sam John Malkovich. Jedne večeri susreo je Josipova oca, dugogodišnjeg školskog domara. “Otac mi je rekao: ‘Znaš koju novost imam? Bio je ovdje John Malkovich.’ Kratko su se pozdravili. Tata nije znao engleski, a John ne zna hrvatski pa ne znam kako su se sporazumjeli”, priča Josip.

Prije desetak godina glumca je upoznala i bivša gradonačelnica Ozlja Gordana Lipšinić. Tada su mu pokušali približiti kraj iz kojeg potječe, pa čak i ponuditi kuću u vlasništvu grada kako bi pomogao promociji ovog dijela Hrvatske.

“Bilo je zanimljivo jer kad sam mu htjela pružiti ruku, povukao ju je i rekao da se boji zaraze i da se ne rukuje”, prisjeća se Lipšinić.

Kaže kako su tada pronašli dokumente koji potvrđuju da glumčev djed Marko, kasnije Michael, doista dolazi upravo iz ovog kraja. “Rekao je: ‘Mnogi mi govore da sam njihov.’ Odgovorili smo mu da ćemo mu to i dokazati, na što se samo nasmijao”, dodaje.

Danas, kada je John Malkovich i službeno hrvatski državljanin, više nema dvojbe o podrijetlu njegove obitelji. Temom njegovih korijena bavio se i redatelj Luka Mavretić u dokumentarnom filmu posvećenom toj priči.

Posljednji stanovnik sela

Gradonačelnica Ozlja Lidija Bošnjak smatra kako je riječ o velikoj promociji cijelog kraja. “Nema ljepše promocije Hrvatske i ozaljskog kraja od činjenice da njegovi hrvatski korijeni potječu upravo iz Lovića Prekriškog, iz zaseoka Malkovići”, poručuje.

Na lokalnom groblju danas počivaju daleki rođaci slavnog glumca. Dva stara groba Malkovića svjedoče o obiteljima koje su odavno napustile ovaj kraj. Nekadašnja škola puna djece danas je zatvorena, a selo polako nestaje.

Ipak, posljednji stanovnik ne gubi nadu. “Bilo bi mi drago i velika čast da se upoznamo. I da ovo mjesto dobije još jednog stanovnika — počasnog građanina Malkovića”, kaže Josip.

Mnogi se ovdje nadaju se da bi hollywoodski glumac mogao preokrenuti sudbinu Malkovića i udahnutni im novi život. Uz ovakav pogled i prirodne ljepote šteta bi bilo da Malkovići ne dožive još jednu generacija novih stanovnika. Novih Malkovića.