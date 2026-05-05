HOLLYWOOD U ZAGREBU

John Malkovich postao Hrvat: Božinović objavio snimku
Foto: X/Screenshot

Ministar Davor Božinović uručio mu je službeni dokument o državljanstvu, a slavni glumac na ceremoniju je stigao u ležernom izdanju

5.5.2026.
20:38
Hot.hr
Slavni američki glumac, redatelj i producent John Malkovich, čiji korijeni sežu s otoka Hvara, službeno je postao hrvatski državljanin. Vijest je na društvenoj mreži X objavio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, podijelivši trenutke s kratke ceremonije uručenja rješenja o državljanstvu.

U svojoj objavi ministar Božinović istaknuo je simboliku ovog čina. "Danas smo u kratkoj, ali važnoj ceremoniji, uručili rješenje o hrvatskom državljanstvu Johnu Malkovichu. Svjetski poznati glumac, koji je obilježio kinematografiju brojnim ulogama, preuzeo je novu ulogu i postao hrvatski državljanin. Čestitam i dobrodošli", napisao je. Objava je popraćena kratkim videom koji prikazuje svečani, ali opušteni trenutak u prostorijama Ministarstva unutarnjih poslova.

Na snimci se vidi kako ministar uručuje dokument glumcu, koji je na ceremoniju stigao u ležernom izdanju - bež džemperu i bijelim tenisicama, te se srdačno rukuje s ministrom i potpisuje potrebne dokumente.

Doček na najvišoj razini

Ovaj događaj bio je vrhunac Malkovicheva posjeta Hrvatskoj, tijekom kojeg se ranije istog dana susreo i s premijerom Andrejem Plenkovićem. I premijer je na svom profilu na mreži X podijelio fotografije sa sastanka u Banskim dvorima, naglasivši kako glumac s ponosom njeguje svoje hrvatske korijene.

Time je službeno potvrđena glumčeva dugogodišnja povezanost s domovinom svojih predaka, što je potez koji jača kulturnu diplomaciju i pozicionira Hrvatsku kao zemlju značajne kulturne baštine.

