John Malkovich postao Hrvat: Božinović objavio snimku

Slavni američki glumac, redatelj i producent John Malkovich, čiji korijeni sežu s otoka Hvara, službeno je postao hrvatski državljanin. Vijest je na društvenoj mreži X objavio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, podijelivši trenutke s kratke ceremonije uručenja rješenja o državljanstvu.

Danas smo u kratkoj, ali važnoj ceremoniji, uručili rješenje o hrvatskom državljanstvu Johnu Malkovichu. Svjetski poznati glumac, koji je obilježio kinematografiju brojnim ulogama, preuzeo je novu ulogu i postao hrvatski državljanin.



Čestitam i dobrodošli. 🎭 🇭🇷 pic.twitter.com/MuduIl4y1a — Davor Božinović (@DavorBozinovic) May 5, 2026 Danas smo u kratkoj, ali važnoj ceremoniji, uručili rješenje o hrvatskom državljanstvu Johnu Malkovichu. Svjetski poznati glumac, koji je obilježio kinematografiju brojnim ulogama, preuzeo je novu ulogu i postao hrvatski državljanin.



Čestitam i dobrodošli. 🎭 🇭🇷 pic.twitter.com/MuduIl4y1a — Davor Božinović (@DavorBozinovic) May 5, 2026

U svojoj objavi ministar Božinović istaknuo je simboliku ovog čina. "Danas smo u kratkoj, ali važnoj ceremoniji, uručili rješenje o hrvatskom državljanstvu Johnu Malkovichu. Svjetski poznati glumac, koji je obilježio kinematografiju brojnim ulogama, preuzeo je novu ulogu i postao hrvatski državljanin. Čestitam i dobrodošli", napisao je. Objava je popraćena kratkim videom koji prikazuje svečani, ali opušteni trenutak u prostorijama Ministarstva unutarnjih poslova.

Na snimci se vidi kako ministar uručuje dokument glumcu, koji je na ceremoniju stigao u ležernom izdanju - bež džemperu i bijelim tenisicama, te se srdačno rukuje s ministrom i potpisuje potrebne dokumente.

Doček na najvišoj razini

Ovaj događaj bio je vrhunac Malkovicheva posjeta Hrvatskoj, tijekom kojeg se ranije istog dana susreo i s premijerom Andrejem Plenkovićem. I premijer je na svom profilu na mreži X podijelio fotografije sa sastanka u Banskim dvorima, naglasivši kako glumac s ponosom njeguje svoje hrvatske korijene.

We welcomed John Malkovich in Banski Dvori and together with Minister of @mintsRH @TonciGlavina and Director of Croatian Tourist Board @Croatia_hr Kristjan Staničić exchanged the views about 🇭🇷 culture, tourism, sports and business. John’s long career and his art success is a… pic.twitter.com/QlVoys3yBt — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) May 5, 2026

Time je službeno potvrđena glumčeva dugogodišnja povezanost s domovinom svojih predaka, što je potez koji jača kulturnu diplomaciju i pozicionira Hrvatsku kao zemlju značajne kulturne baštine.

POGLEDAJTE VIDEO: Voditeljica RTL-a Danas Damira Gregoret pokazala kako izgleda vožnja u robotaksiju