Mnogi i dan danas svojataju Johna Malkovicha, a on poručuje: 'Ja sam prije svega Amerikanac'

Glumac John Malkovich godinama je bio predmet brojnih spekulacija na Balkanu zbog svog podrijetla, a obožavatelji iz Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije, tvrdili su da pripada njihovoj naciji.

Međutim, prije nekoliko godina Malkovich je odlučio stati na kraj tim nagađanjima i otkriti istinu o svom podrijetlu.

Foto: Profimedia

Glumac o svom podrijetlu

"Mnogi me smatraju svojim – Hrvati, Bosanci, Crnogorci – ali prije svega, ja sam Amerikanac jer sam rođen u Americi", izjavio je Malkovich još 2018. godine.

"Posjetio sam selo za koje su mi rekli da je odatle moj djed, ali nisam siguran jer je o mojoj obitelji mnogo toga rečeno. Moj otac je govorio da je njegov otac bio veliki lažljivac pa možda nije govorio istinu ni o našem podrijetlu", ispričao je glumac.

Nakon smrti svog oca, Malkovich je saznao zanimljiv detalj – u novinama je netočno objavljeno da potječe iz Hrvatske, dok je njegov djed zapravo bio iz Crne Gore.

"Kada sam došao u Bosnu, svi su mi rekli: 'Ti si Bosanac, samo šuti'", prisjetio se Malkovich. Ispričao je i kako su njegovi djed i baka u tajnosti govorili srpsko-hrvatski jezik jer nisu željeli da njihova djeca nauče taj jezik. Obiteljski odnosi nisu bili bliski jer je, prema njegovim riječima, djed prisiljavao njegovog oca da radi u rudniku, a on to nije htio.

Foto: Profimedia

Voli ljetovati u Hrvatskoj

Unatoč svim nagađanjima o svom podrijetlu, Malkovich je svoju umjetnost učinio globalnom, a njegov rad pripada cijelom svijetu. Prema nekim izvorima, njegov djed, Mane Maljković, rođen je u Prokikama, blizu Senja, a u Ameriku je emigrirao 1913. godine.

Tijekom gostovanja u Zagrebu 2021. godine, gdje je nastupao u predstavi The Music Critic, Malkovich je izjavio: "Napola sam Hrvat, koliko znam. Također sam dijelom Škot i Francuz. To nije nešto što zbog čega se ponosim, ali ni je ni nešto zbog čega bih se stidio – to je jednostavno činjenica."

Glumac je također spomenuo da nije često bio u Zagrebu, ali da ga vežu lijepa sjećanja na hrvatske otoke.

"Nekoliko puta smo jedrili uz obalu i posjetili mjesta poput Visa, poznatog po odličnim ribljim restoranima, ali i Palmižanu, blizu Hvara", rekao je u intervjuu 2015. godine.

