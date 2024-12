Georgea Clooneyja i Leonarda DiCaprija odbile su ove poznate žene: Nisu ih oduševili

Iako neke osobe gaje simpatije prema slavnim osobama, ne treba zaboraviti da su i oni samo ljudi pa se također suočavaju s odbijanjem i to ponekad na prilično neugodne načine.

Razlozi za odbijanje mogu biti potpuno različiti, a neki su gotovo nevjerojatni, piše Stars Insider.

Slavne osobe koje su zvijezde odbile

Možete li zamisliti da vas netko tko vam se sviđa odbije samo zato što nije ni čuo za vas, iako ste poznati? A što ako vam je vaša tinejdžerska simpatija odjednom postala očuh?

Ovo su poznate osobe koje su druge zvijezde odbile iz određenih razloga.

Foto: Profimedia

Nicole Kidman je odbio Jimmy Fallon

Glumica se jednom prilikom prisjetila trenutka kada ju je TV voditelj odbio. Navodno Jimmy Fallon nije bio svjestan da je Nicole Kidman zainteresirana za njega u to vrijeme.

Foto: Profimedia

Leonarda DiCaprija odbila je Cara Delevingne

Možda je teško povjerovati da je holivudskog zavodnika Leonarda DiCaprija odbila lijepa britanska manekenka Cara Delevingne, ali upravo se to dogodilo na after partyju 2013. godine na filmskom festivalu u Cannesu.

Foto: Profimedia

Georgea Clooneyja je odbila Eva Longoria

Navodno je glumac George Clooney još uvijek izlazio sa Stacy Keibler kada je pokušao osvojiti glumicu Evu Longoriju. To je bio glavni razlog zašto ga je glumica odbila.

Foto: Shutterstock Justin Bieber

Justina Biebera je odbila Rihanna

Godine 2015. pjevač Justin Bieber je pokušao dobiti Rihannin broj, no pjevačica mu ga nije dala.

"Pitao sam je za izlazak, ali nije prošlo baš najbolje. Praktički mi je rekla: 'Premlad si", objasnio je Bieber kasnije.

Foto: Profimedia

Taylor Swift je odbio Bradley Cooper

Pjevačica je navodno zamolila svoju prijateljicu Jennifer Lawrence da je spoji s glumcem, no Bradley Cooper je odbio, rekavši da je ona premlada.

Foto: Profimedia

Chrisa Rocka odbila je Rihanna

Komičar Chris Rock je jednom pokušao flertovati s Rihannom, ali nije imao dobro iskustvo.

"Doživljavala me kao ujaka. Nisam joj bio privlačan. Bio sam u rodbinskoj zoni", rekao je komičar.

Foto: Profimedia

Ashton Kutcher završio s majkom Rumer Willis

Rumer Willis gajila je osjećaje prema glumcu Ashtonu Kutcheru pa je čak imala i njegov poster na svom zidu u sobi. No, sve se promijenilo kad je on počeo izlaziti s njezinom majkom Demi Moore. Odjednom je Kutcher postao njezin očuh.

Foto: Profimedia

Shawna Mendesa ignorirala je Billie Eilish

Pjevač Shawn Mendes je ranije dobio broj od pjevačice Billie Eilish, ali ona nikada nije odgovorila na njegove poruke. Godine 2019. Mendes se našalio kako još uvijek čeka da mu Billie Eilish odgovori.

Foto: Profimedia

Harryja Stylesa odbila je Lindsay Lohan

Pjevač Harry Styles došao je do vrata hotelske sobe Lindsay Lohan, no ona mu je rekla da ode jer ga nije prepoznala.

"Nisam znala da je to on. Rekla sam mu: 'Pa, jako si zgodan. Mogu li ti pomoći?' On je rekao: 'Ja sam Harry. Gavin i Michael su me poslali ovdje.' Bila sam u krevetu i rekla sam: 'Idem spavati, ali drago mi je što smo se upoznali", objasnila je glumica.

Foto: Profimedia

Jamesa Franca odbila je Kristen Stewart

Glumac James Franco je pokušao dogovoriti spoj s glumicom Kristen Stewart nakon što su se upoznali na filmskom festivalu u Torontu 2012. godine. Stewart ga je navodno odbila i to dvaput.

Foto: Profimedia

Jennifer Lawrence nije htjela imati ništa s Justinom Bieberom

Kada su Justina Biebera u intervjuu pitali bi li izlazio s glumicom Jennifer Lawrence, Bieber je odgovorio: "Da, sto posto." No, glumica je imala drugačiji odgovor na isto pitanje u drugom intervjuu te je odlučno odgovorila da ne bi bila s njim.

