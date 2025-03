Hrvatski redatelj bio u utrci za Oscara: Tko je Nebojša Slijepčević?

Hrvatski redatelj Nebojša Slijepčević (52) ostvario je povijesni uspjeh nominacijom svog kratkometražnog filma "Čovjek koji nije mogao šutjeti" za prestižnu nagradu Oscar. Ovo je prva nominacija hrvatskog filma za Oscara od osamostaljenja Hrvatske, što predstavlja značajan trenutak za domaću kinematografiju. Donosimo priču o ovom talentiranom redatelju i njegovom putu do svjetskog uspjeha.

Nebojša Slijepčević rođen je 1973. godine u Zagrebu, gdje je diplomirao filmsku režiju na Akademiji dramske umjetnosti. Karijeru je započeo kao jedan od autora televizijskog serijala "Direkt". Režirao je dva dugometražna dokumentarna filma, "Gangster te voli" i "Srbenka", te brojne kratke dokumentarne i igrane filmove koji su prikazivani na svjetskim festivalima i osvojili više od 40 nagrada. Za "Srbenku" je 2018. godine dobio godišnju nagradu Vladimir Nazor za filmsku umjetnost, kao i nagradu Doc Alliance Selection Award u Cannesu.

Foto: Profimedia

Nebojšin film koji je nominiran,"Čovjek koji nije mogao šutjeti" temelji se na istinitom događaju iz 1993. godine, kada su pripadnici paravojnih postrojbi zaustavili vlak na stanici Štrpci i izveli 19 putnika muslimanske nacionalnosti, koji su kasnije ubijeni. Jedini koji se suprotstavio otmičarima bio je umirovljeni časnik JNA, Tomo Buzov, koji je također izgubio život zbog svoje hrabrosti. Slijepčevićev film prikazuje ovaj događaj kroz perspektivu putnika koji su svjedočili zločinu, ali nisu reagirali.

"Čovjek koji nije mogao šutjeti" već je osvojio nekoliko prestižnih nagrada, uključujući Zlatnu palmu na Filmskom festivalu u Cannesu i Grand Prix na Međunarodnom filmskom festivalu u Melbourneu. Film je također uvršten u selekciju festivala Manhattan Short i dobitnik je Europske filmske nagrade za najbolji kratkometražni film. Do sada je prikazan na više od 80 festivala diljem svijeta, uključujući filmske festivale u Torontu, Stockholmu i Tallinu.

Foto: Youtube

Povodom objave nominacije za Oscara, Slijepčević je izjavio: "Presretan sam što smo dobili nominaciju, no malo mi je to još uvijek nepojmljivo. Vjerojatno ću do kraja shvatiti što smo napravili tek kad spakiramo kofere za Los Angeles." Svečana dodjela nagrada Oscar održala se, 3. ožujka 2025. godine u Los Angelesu.

