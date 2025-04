Filip Zubčić o djevojci Ani: 'Razumije moj stil života... Osvojila me i izgledom'

Hrvatski skijaš Filip Zubčić (32) o svom privatnom i ljubavnom životu ne govori često. Ipak, podijelio je nekoliko fotki s gimnastičarkom Anom Vukojom.

S djevojkom se upoznao prije šest godina, a u vezi su već četiri. Ani je, kao i Filipu, sport ključni dio života. Diplomirana kineziologinja se naime dugi niz godina bavila se ritmičkom gimnastikom.

"Osvojila me svojom spontanošću, jednostavnošću, ali i time što je i sama sportašica. Nikada se nije bavila sportom na profesionalnoj razini, ali ipak razumije moj stil života, što je jako bitno. Osvojila me, naravno, i izgledom, a divim se i njezinoj ambiciji i želji da sama stvara nešto i razvija se u nekom svom svijetu. Zapravo imamo jako jednostavnu vezu u kojoj se trudimo biti maksimalno posvećeni jedno drugome kad god smo u prilici", otkrio je Filip za Gloriju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Njihova je veza započela dopisivanjem, a Ana opisuje kako ipak nisu kliknuli odmah na prvu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"...Onda je uslijedila skijaška sezona, trudila sam se prije svega biti tu za njega kao prijateljica. Mislim da mu je to odgovaralo jer se uz mene mogao opustiti i malo odmaknuti od skijanja. Počeli smo se čuti sve više i više, uslijedila je i korona. On je tada došao na pripreme u Istru, tu smo se ponovno vidjeli, dogovorili zajedničko putovanje na Lošinj i u tih nekoliko dana shvatila sam da sam se zaljubila i da povratka više nema", rekla je.

Foto: Filip Zubčić/Instagram

Podsjećamo, Filip je jednom prilikom otkrio svoj idealan tip djevojke za Story, a mnogi su zaključili kako je time dobro opisao svoju sadašnju djevojku.

"Volim vesele djevojke. Ona ne mora voljeti skijanje ili biti sportski tip, ali moramo kliknuti. Želim djevojku kojoj će biti jasan moj način života, a ne da me opterećuje izjavama kako me nikada nema kod kuće. Ne volim ljubomoru i posesivnost. Trenutačno su mi samo gluposti na pameti, već imam isplanirano kamo ću i kako nakon sezone pa se ozbiljna veza sada ne uklapa u moj lifestyle. Ali lako je to sada reći, znamo da takve stvari dođu nenadano i da im se ne možeš oduprijeti. Ljubav ne pita, ona pogodi", rekao je Filip tada.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Filip Zubčić najavio dva velika izazova: 'Opet sam onaj pravi "Zubo", jedva čekam...'

Tekst se nastavlja ispod oglasa