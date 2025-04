Slavna manekenka vodila je naizgled savršen život: Ali, iza blještavila skrivao se pakao

Manekenka Elle Macpherson na prvi je pogled imala sve – bila je oličenje sna svake djevojke koja je tek zakoračila u svijet mode, simbol uspjeha i ljepote. No, iza savršene fasade, svake večeri, nakon što bi uspavala svoje sinove, Cya i Flynna, posezala bi za bocom votke.

Tek tada bi osjetila da se može opustiti, da njezin život ima smisla i da će sve biti u redu. U početku su joj samo povremeno trebali ti trenuci "ohrabrenja" kako bi održala idealiziranu sliku o sebi.

No, s vremenom, osjećaj olakšanja koji je donosio alkohol postao joj je sve potrebniji.

Malo po malo, jedna od najvećih modnih ikona našla se na samom rubu ponora – o čemu iskreno progovara u svojoj autobiografiji "Life, Lessons, and Learning to Trust Yourself", objavljenoj u studenom prošle godine. Njezinu priču posebno vrijedi istaknuti na Svjetski dan borbe protiv alkoholizma koji se obilježava danas.

"Često bih pila nakon što sam stavila djecu u krevet. Sjedila sam sama i pila čašice votke, a zatim bih napisala popise obaveza i pisma svojoj obitelji. Radila sam kućanske poslove, slušala glazbu do 23 sata, a zatim otišla u krevet i onesvijestila se", pisala je u knjizi.

Čuvala sliku o savršenom životu

Nakon ispijanja mnogih pića manekenka bi povratila barem tri puta, a iduće jutro bi otišla na trčanje. Na taj je način čuvala sliku o svojem savršenom životu.

Njezin tadašnji partner, francuski financijaš Arpad Busson, s kojim je dobila oba sina, često je bio odsutan. Osjećaj praznine nadomještala je društvom prijatelja, a oni su vjerovali da je Elle dobro – čak i više od toga. Samo šest mjeseci nakon poroda vratila se snimanjima i modnim pistama, održavajući mit o sebi kao o nepobjedivoj superženi.

No, nisu svi nasjeli na tu iluziju. Njezini naturopati, holistički terapeuti, primijetili su promjene i upozorili je da bi alkohol mogao poremetiti njezine hormone, osobito nakon poroda mogla je misliti samo na bocu šampanjca u posudi s ledom.

Foto: Profimedia Elle Macpherson

Radila je protiv sebe

Tadašnjem partneru tvrdila je da je sve u redu, čak i kada je, zbog preranog povratka na posao,dobila upalu pluća. Radila je protiv sebe kako bi dokazala i njemu i svijetu da je jednako snažna i uspješna kao prije majčinstva.

No, sve se srušilo kada su pomračenja svijesti postala učestalija. Razgovarala je s nekim i usred rečenice zaboravljala o čemu ragovara. Upravo je zbog toga 2003. potražila stručnu pomoć.

Prijavila se u kliniku za odvikavanje u Arizoni pod tajnim nadimkom Mac, bojeći se da će je netko prepoznati. Srećom, tajna je ostala sačuvana sve dok sama, godinama kasnije, nije odlučila podijeliti svoju priču.

