Uoči koncerta u Boćarskom domu, Miach priznala: 'Nema žanra koji ne bih pjevala'

Glazbena senzacija Miach sprema se za svoj najveći samostalni koncert dosad – spektakl u Boćarskom domu, koji će biti kruna njezine dosadašnje karijere. Iako priznaje da trema još nije stigla jer je fokusirana na organizaciju, ipak očekuje da će se pojaviti tik pred nastup.

Miach je svojom glazbom i autentičnim stilom brzo osvojila publiku. Njezin fokus uvijek je bio na kvaliteti, a publiku u Boćarskom domu, kaže, očekuje večer ispunjena plesom, pjevanjem i vizualima koji će podići cijeli doživljaj na novu razinu. Glazbeno otvorena, inspiraciju crpi sa svih strana, pa tako i u modi, kojoj bi se voljela posvetiti i profesionalno. Uz energiju koju donosi na scenu i strast prema onome što radi, koncert u Boćarskom domu bit će samo još jedan korak prema još većim pozornicama.

Bliži se vaš koncert u Boćarskom domu, a to je ujedno i vaš najveći samostalni koncert do sada. Imate li tremu pred tolikim brojem ljudi?

Trenutno imam puno posla oko cijele organizacije koncerta, pa iskreno nisam previše razmišljala o tome i trema do sada nije niti mogla doći. Obično toga budem svjesna tek par dana prije koncerta, pa vjerujem da ću tada osjetiti tremu. Ali to je sve jako pozitivno - ovo će biti moj najveći samostalni koncert do sada i s nestrpljenjem iščekujem da stanem na pozornicu Boćarskog i s publikom podijelim taj moment.

Foto: Instagram Miach

Kada ste započinjali vašu karijeru, jeste li očekivali da ćete doseći ovu razinu popularnosti?

Smjer kojim se vodim je da stvorim što bolju i kvalitetnu karijeru, a u tome mi je čitavo vrijeme glavni cilj raditi kvalitetnu muziku koja će se zatim svidjeti i publici. O popularnosti nisam razmišljala niti sam se vodila time. Jako sam sretna što se ljudima sviđa to što radim i nisam očekivala da će se taj moj glazbeni put razvijati ovako brzo.

Koju svoju pjesmu biste izdvojili kao najdražu ili najposebniju do sada?

Od svojih pjesama najviše volim Skarabej, Tvoje Je i NLO će mi možda zauvijek biti jedna od najposebnijih.

Ima li neka suradnja koju priželjkujete s nekim od regionalnih izvođača?

Voljela bih snimiti pjesmu s Luzerima i sa Špirom i Tejom.

Foto: Instagram Miach

Kako s dečkom balansirate poslovno i privatno s obzirom na to da surađujete?

Od samog početka poslovni i privatni život nam idu skroz prirodno, tako da nemam osjecaj da nam je potreban balans, samo sve ide kako treba.

Odakle vučete inspiraciju za styling?

Iskreno od svuda, sa društvenih mreža do ljudi koje vidim na ulici. Oduvijek sam voljela modu tako da veliku pozornost dajem i tome te bih se voljela možda jednog dana baviti i s nečim vezano uz modu.

Što možemo očekivati od vas u Boćarskom domu?

Puno plesanja, skakanja, pjevanja i zanimljivih vizuala. Već neko vrijeme radimo na svim detaljima tog koncerta, od glazbenih do scenskih elemenata i želimo sami sebi podići ljestvicu na novu razinu. Iskreno se nadam da će se ljudi dobro zabaviti, to mi je uvijek glavni cilj.

Foto: Instagram Miach

Ima li neka vrsta glazbe koju nikad ne biste pjevali?

Nema.

Na koju vrstu glazbe možete plesati cijelu noć?

Na dobar R’n’B ili rap.

Najbolji koncert na kojem ste zadnje bili?

Koncert od Kehlani u Parizu.

