Zrinka lovi novo postolje: Ljutić izvukla broj za veleslalom u Kranjskoj Gori

Najbolja hrvatska skijašica Zrinka Ljutić nosit će startni broj 5 na prvoj utrci za Svjetski kup u 2026., veleslalomu u slovenskoj Kranjskoj Gori, koji je na rasporedu u subotu.

Start prve vožnje je predviđen za 10 sati, a druga bi trebala startati u 13 sati.

Za Zrinku će to biti peti nastup u veleslalomu u Kranjskoj Gori, gdje je 2023. osvojila svoje prve bodove u Svjetskom kupu u ovoj disciplini, kad je utrku završila na 19. mjestu. Najbolji veleslalomski plasman na slovenskoj postaji Svjetskog kupa ostvarila je prošle godine, kad je osvojila 12. mjesto, a dan poslije je pobijedila u slalomu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ljutić je ove sezone osvajala bodove na svih pet održanih veleslaloma, a četiri puta je bila u Top 10. Deseta je bila na otvaranju sezone u Soeldenu, ima dva sedma mjesta (Copper Mountain i Tremblant 2), a najbolja je bila u prvoj od dvije utrke u kanadskom Tremblantu, kad je osvojila drugo mjesto i po drugi put se popela na postolje. Najlošiji plasman je ostvarila na posljednjoj utrci koja je prije tjedan dana održana u austrijskom Semmeringu, kad je osvojila 13. mjesto. Zrinka je peta u redoslijedu za veleslalomski Mali globus sa 198 bodova.

Prije nje će se u subotu stazom Podkoren 3 spustiti četiri skijašice koje se nalaze ispred nje na toj ljestvici. Broj 1 je u petak izvukla treća u tom poretku Švicarka Camille Rast (241 bod), druga će startati prošlogodišnja pobjednica u Kranjskoj Gori Šveđanka Sara Hector (219 bodova), a broj 3 će imati vodeća veleslalomašica u ovoj sezoni Svjetskog kupa s tri pobjede (Soelden, Tremblant 2, Semmering) i 380 bodova Austrijanka Julia Scheib. Broj 4 će nositi Novozelanđanka Alice Robinson koja je u ovoj sezoni ostvarila dvije veleslalomske pobjede (Copper Mountain, Tremblant 1) i ima 292 boda.

U elitnoj skupini su još Amerikanka Paula Moltzan s brojem 6 i Norvežanka Thea Louise Stjernesund, koja će nositi broj 7.

Odmah iza njih će nastupiti najbolja svjetska skijašica, Amerikanka Mikaela Shiffrin, koja ima 22 veleslalomske pobjede u Svjetskom kupu, a dvije od njih je ostvarila i u Kranjskoj Gori (2018. i 2023.). No, već dvije godine nije stajala na pobjedničkom postolju u ovoj disciplini, u kojoj je doživjela ozbiljnu ozljedu prije nešto više od 13 mjeseci.

U nedjelju će u Kranjskoj Gori biti održan i šesti ovosezonski slalom, na kojem će se Zrinki Ljutić ponovno pridružiti i Leona Popović.

POGLEDAJTE VIDEO: Pred nama je godina ispunjena vrhunskim sportom: Nadamo se i velikim uspjesima