Banski dvori i Pantovčak su suglasni: Evo o čemu se razgovaralo na Vijeću

Sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost i sjednica Vijeća za obranu održane su u srijedu u Banskim dvorima u Zagrebu.

Nakon sastanaka, Ured predsjednika i Banski dvori poslali su identično priopćenje koje prenosimo u cijelosti:

"U srijedu, 1. travnja 2026. godine u Banskim dvorima održane su sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu, koje su zajednički sazvali predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović te predsjednik Vlade Andrej Plenković.

Foto: Ured predsjednika

Foto: Ured predsjednika

Foto: Ured predsjednika

Na sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnost raspravljalo se o aktualnim sigurnosnim pitanjima – o posljedicama rata na Bliskom istoku, utjecaju na cijene energenata te o drugim pitanjima od značaja za nacionalnu sigurnost.

Na sjednici su usvojene Godišnje smjernice za rad sigurnosno-obavještajnih agencija za 2026. godinu, u skladu sa Zakonom o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske, te je odobrena uspostava suradnje sigurnosno-obavještajnih agencija s inozemnim službama, u skladu s utvrđenim potrebama.

Na sjednici Vijeća za obranu raspravljalo se o jačanju obrambenih sposobnosti Republike Hrvatske, s naglaskom na projekte opremanja i modernizacije Hrvatske vojske", navodi se u pripopćenju Milanovićevog ureda.

Foto: Ured predsjednika

Foto: Ured predsjednika

Foto: Ured predsjednika

Foto: Ured predsjednika

O sastanku je na svojim stranicama izvijestila i hrvatska Vlada, istim riječima.

Tko je sve prisutan?

Podsjetimo, ovo je prva sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost nakon gotovo četiri i pol godine, na koju je stigao i predsjednik Milanović. Milanović nije davao izjave novinarima uoči sjednice.

Osim predsjednika, na Markov trg su došli ravnatelj VSOA-e Ivan Turkalj, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Tihomir Kundid, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, ministri vanjskih poslova, obrane i pravosuđa Gordan Grlić Radman, Ivan Anušić i Damir Habijan, savjetnik predsjednika za nacionalnu sigurnost Dragan Lozančić.

Koje su teme?

Na sjednicama se raspravlja o mogućim posljedicama ratova na Bliskom istoku i Ukrajini na energetske i ekonomske prilike u Hrvatskoj te o modernizaciji i jačanju obrambenih sposobnosti Hrvatske vojske.

Posljednja sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost održana je 9. studenoga 2021.godine, tri i pol mjeseca prije početka ruske agresije na Ukrajinu. Vijeće je na toj sjednici raspravljalo o sigurnosnom stanju u jugoistočnoj Europi i o problemu nezakonitih migracija.

POGLEDAJTE VIDEO