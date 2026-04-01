Sve oči uprte u Banske dvore! Pogledajte tko je sve došao na sastanak Plenkovića i Milanovića

U Banskim dvorima u srijedu rano poslijepodne održava se sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost, prva nakon gotovo četiri i pol godine, na koju je stigao i predsjednik Republike Zoran Milanović. Za razliku od drugih sudionika, vidio se samo automobil kojim je stigao. Tamo ga je već čekao premijer Andrej Plenković. Milanović nije davao izjave novinarima uoči sjednice.

Na Markov trg došli su ravnatelj VSOA-e Ivan Turkalj, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Tihomir Kundid, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, ministri vanjskih poslova, obrane i pravosuđa Gordan Grlić Radman, Ivan Anušić i Damir Habijan, savjetnik predsjednika za nacionalnu sigurnost Dragan Lozančić...

Zaključci sa sjednice izvijestit će se priopćenjem kao i službene fotografije. Na sjednicama će se raspravljati o mogućim posljedicama ratova na Bliskom istoku i Ukrajini na energetske i ekonomske prilike u Hrvatskoj te o modernizaciji i jačanju obrambenih sposobnosti Hrvatske vojske. Posljednja sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost održana je 9. studenoga 2021.godine, tri i pol mjeseca prije početka ruske agresije na Ukrajinu.