Ella progovorila o razvodu pa otkrila što su je psihijatri pitali: 'Svako malo se prisjetim'

Jedna od najpoznatijih domaćih influencerica Ella Dvornik (35) ponovno je privukla pažnju javnosti objavom na društvenim mrežama u kojoj je otkrila detalj iz dugotrajnog razvoda od britanskog poduzetnika Charlesa Pearcea (48).

Ella je na svom Instagram storiju podijelila pitanje koje su joj tijekom procesa razvoda postavili psihijatri.

"Svako malo se rado prisjetim trenutka kad su me psihijatri u ‘procesu’ pitali: “Što ću ja s djecom ako slučajno imam navečer neki event”", napisala je Ella, jasno dajući do znanja kako ju je takvo pitanje iznenadilo.

Svaki drugi tjedan žive zajedno

Inače, influencerica trenutno prolazi kroz zahtjevan period privatnog života, a prema sudskoj odluci donesenoj tijekom procesa razvoda, njihove kćeri, osmogodišnja Balie Dee i šestogodišnja Lumi Wren, žive s ocem Charlesom u Istri. Ella, koja trenutačno živi kao podstanarka u Zagrebu, s djevojčicama provodi svaki drugi tjedan.

"Kad je mojih sedam dana, ja ih provodim u istoj kući s bivšim suprugom i kćerima. Dakle, sedam dana živimo svi zajedno svaki drugi tjedan, sretna obitelj. Mogu se rugati ovome jer ni meni ni njemu nije to drago, ali tako su stavili", otkrila je svojedobno influencerica.

Razvode se od 2022. godine

Podsjetimo, Ella i Charles upoznali su se 2014. godine, a sudbonosno 'da' izgovorili su 2019. u Las Vegasu. Brakorazvodna parnica pokrenuta je 2022. godine, a unatoč tome što su od pokretanja iste prošle pune četiri godine, razvod i dalje nije finaliziran.