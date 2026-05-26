Preminuo legendarni džez saksofonist Sonny Rollins

Sonny Rollins, jedan od najvećih tenor saksofonista ere be bopa i hard bopa i posljednji među velikanima zlatnog doba džeza, umro je u ponedjeljak u dobi od 95 godina, piše na njegovoj službenoj stranici.

"S dubokom tugom i neizmjernom ljubavlju prenosimo vijest o smrti Sonnyja Rollinsa", stoji na službenom Twitter računu umjetnika.

"Legendarni saksofonist umro je u ponedjeljak poslijepodne u svome domu u Woodstocku u New Yorku u dobi od 95 godina", piše na Twitteru, no ne navodi se uzrok smrti.

Foto: Guillaume Laurent/Music Pics// Shutterstock Editorial/Profimedia

Jedan od najboljih džez improvizatora

Rollins je imao iznimno plodnu karijeru koja je započela krajem četrdesetih. Smatran je jednim od najvećih saksofonista na svijetu. Bio je poznat po dugim solo dionicama i smatrao se jednim od najboljih džez improvizatora.

Surađivao je s velikim džez umjetnicima poput Milesa Davisa, Charlieja Parkera i Johna Coltranea. Objavio je više od 60 albuma kao vođa benda i osvojio dva Grammyja prije nego što ga je respiratorna bolest prisilila na mirovinu 2014.

Foto: Media Punch, MediaPunch Inc/Alamy/Profimedia

Godine 1956. Rollins je objavio svoj šesti i jedan od svojih najpoznatijih albuma, Saxophone Colossus. Etablirao se inovativnom snagom izraženom u hard bopu, intenzivnom džezu oslobođenom strukturnih ograničenja žanra.

Za razliku od brojnih umjetnika poslijeratnog jazz doba koji su prerano umrli, Sonny Rollins uživao je u dugoj i plodnoj karijeri, nastavivši raditi i u osamdesetima unatoč zdravstvenim problemima.