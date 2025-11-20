Ni Ella ni Danijela: Ovo je jedina članica obitelji Dvornik koju Charles prati na Instagramu

Prije nešto više od dvije godine, u kolovozu 2023., Ella Dvornik (34) i britanski poduzetnik Charles Pearce (47) službeno su potvrdili da njihovom braku dolazi kraj. Par je zajedno bio gotovo deset godina – upoznali su se 2014., vjenčali 2019., a u braku su dobili dvije kćeri. I dok su na društvenim mrežama često djelovali skladno, iza kulisa je situacija bila daleko od idealne.

Prekretnica je, čini se, došla nakon preseljenja u Bale, gdje su s djecom kupili kuću i započeli novo poglavlje. No umjesto idile, svakodnevica je postajala sve napetija. Ella je kasnije priznala da je odnos puknuo puno prije nego što je par javno objavio razlaz te da su se udaljavali već mjesecima.

Foto: Miranda Cikotic/pixsell

Dok je javnost tek u ljeto 2023. doznala za kraj njihove priče, pravni postupak traje znatno duže. Razvod se oteže već godinama, a Ella je nedavno otkrila da joj strpljenje ozbiljno ponestaje.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Charles je u potpunosti nestao iz javnosti

„Trebala sam danas imati ročište. Odgođeno je zbog bolesti. Novi datum je za šest mjeseci! U novoj školskoj godini!? Na ročišta idem od 2022. godine. Sad je 2025. Bit će skoro 2026. Ja još uvijek neću imati nikakvo rješenje?! Do sad nismo ništa riješili! Izgubit ću strpljenje, a onda ću uključiti sve u ovo“, poručila je tada vidno frustrirana influencerica.

Dok je Ella povremeno dijelila fragmente svoje borbe s iscrpljujućim postupkom, Charles je u potpunosti nestao iz javnosti. Na društvenim mrežama ga nije bilo mjesecima, a njegova posljednja objava na Instagramu datira još iz lipnja prošle godine, kada je zahvalio na rođendanskim čestitkama. Unatoč gotovo potpunoj digitalnoj tišini, profil mu i dalje prati gotovo 100 tisuća ljudi.

Foto: Marko Lukunic/pixsell

Charles Pearce na Instagramu prati Deu Dvornik

Zanimljivo je da Britanac više ne prati Ellu niti njezinu majku Danijelu Dvornik, no jedna članica poznate obitelji i dalje se nalazi na njegovom popisu – detalj koji je mnogima zapeo za oko i ponovno otvorio rasprave o odnosima u obitelji nakon razvoda.

Riječ je o Dei Dvornik, najstarijoj kćer Deana Dvornika, odnosno, Ellinoj sestrični koja je, baš kao i otac joj i pokojni stric, krenula glazbenim stopama. Dea je dobro poznato ime među ljubiteljima elektroničke glazbe kao DJ-ica i producentica te je dio dua ERIS baziranog u Berlinu. I premda je u domaćim medijima nemamo priliku često vidjeti, 2009. godine u medije su dospjele fotografije na kojima se s Ellom zabavljala na koncertu u čast Dini i Borisu Dvorniku.

POGLEDAJTE VIDEO: Plaču li svi kao Kim dok uče za pravosudni ispit? Odvjetnica: 'On se ne polaže, nego preživljava'