Ustavni sud odbacio Tomaševićevu tužbu protiv Vlade zbog dočeka rukometaša

Ustavni sud odbacio je ustavnu tužbu Grada Zagreba protiv odluke Vade RH kojom je preuzela organizaciju dočeka hrvatske rukometne reprezentacije na Trgu bana Jelačića početkom veljače ove godine, navodeći da ne postoje pretpostavke za odlučivanje o biti stvari.

Grad Zagreb odbio je početkom veljače dati dozvolu za doček brončanih rukometaša s Europskog prvenstva na Trgu bana Jelačića zbog najavljenog nastupa pjevača Marka Perkovića Thompsona, nakon čega je organizaciju preuzela Vlada, a Tomislav Tomašević je ustvrdio da to nije smjela učiniti bez gradske dozvole.

U ime grada Tomašević je pred Ustavnim sudom osporavao postupanje vlade navodeći da se radi o aktu u materijalnom smislu koji je imao pravne učinke na grad te da bi zbog nepokretanja postupka, u smislu Ustavnog zakona o Ustavnom sudu, mogle nastupiti teške i nepopravljive posljedice.

Ne postoje pretpostavke za odlučivanje Ustavnog suda

Međutim, Ustavni sud je zaključio da osporavano postupanje ne predstavlja "pojedinačni akt" što je ključni preduvjet za podnošenje ustavne tužbe zbog čega ne postoje pretpostavke za odlučivanje Ustavnog suda.

U obrazloženju navode da postupak po ustavnoj tužbi podnesenoj na temelju članka 63. Ustavnog zakona mogu pokrenuti i prije iscrpljivanja dopuštenog pravnog puta samo kad se osporenim pojedinačnim aktom vrijeđaju ustavna prava, a potpuno je razvidno da bi nepokretanjem postupka za podnositelja ustavne tužbe mogle nastati teške i nepopravljive posljedice.

Imajući u vidu navedene odredbe Ustavnog zakona, "kao i činjenicu da podnositelj osporava postupanje Vlade RH oko dočeka hrvatske rukometne reprezentacije održanog 2. veljače 2026.", ocjena je Ustavnog suda da "u povodu ustavne tužbe podnositelja ne postoje pretpostavke za odlučivanje Ustavnog suda u smislu članka 63. Ustavnog zakona” navodi se u rješenju.

Zahtjev za zaštitu ustavnog prava Zagreba

Suglasnost gradonačelniku Tomaševiću za podnošenje ustavne tužbe protiv Vlade RH zbog dočeka rukometaša zagrebačka Gradska skupština dala je 24. veljače. "Za" su glasovala 24 zastupnika vladajuće većine iz Možemo i SDP-a, a protiv je bilo 16 oporbenih zastupnika.

U obrazloženju su naveli da se "zahtijeva zaštita ustavnog prava Grada Zagreba na lokalnu samoupravu", tvrdeći da je postupanjem vlade "došlo do faktičnog zadiranja u samoupravni djelokrug jedinice lokalne samouprave".

