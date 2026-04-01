Novi detalji velike akcije spašavanja kod Babine Grede: 'Koristili smo sve raspoložive resurse'

'IZUZETNO TEŽAK TEREN' /

Na Savi kod Babine Grede cijelu noć i jutros velika akcija spašavanja ilegalnih migranata, u kojoj je sudjelovalo 120 ljudi od Crvenog križa i policije do vatrogasaca i hitne pomoći. Spašeno je 30 osoba iz Afganistana, Pakistana, Indije i Bangladeša, koje su zbog izloženosti niskim temperaturama i pothlađenosti zbrinute.

Četiri osobe prevezene su u bolnicu u Vinkovce, dvije u Vukovar te dvije u Slavonski Brod. Zbog teškog terena koji je čamcima bio nedostupan, odmah su angažirani dronovi i policijski helikopter.

Reporter RTL-a Danas Bojan Uranjek javio se uživo iz Babine Grede, gdje je o detaljima potrage razgovarao sa Zlatkom Becićem iz HGSS-a.

"Noćas iza dva sata dobili smo dojavu da se određeni broj ljudi nalazi u rijeci Savi. Kada smo izašli na teren, prvo smo ih morali locirati, a potom je započela evakuacija", rekao je Becić.