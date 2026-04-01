Bura pokazuje zube, a američki mornari u Splitu traže dobru zabavu: 'Malo je drugačije'

CRVENI ALARM /

Na snazi je crveni meteoalarm za gotovo cijeli Jadran. Orkanska bura već je odsjekla neke otoke, a vrhunac nevremena i opasni udari vjetra očekuju se i sutra. Na sjeverom Jadranu udari su dosezali gotovo 200 kilometara na sat, a na Krčkom je mostu vjetar prevrnuo kamp-kućicu.

Otok Pag i Krk u potpunosti su odsječeni od kopna. Hladna fronta spustila se južnije, i do Splita. Dok domaći traže zaklon, gosti s američkog nosača zrakoplova u gradu pod Marjanom traže – dobru zabavu.

Više pogledajte u prilogu.