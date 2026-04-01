Hrvati predložili što bi Vatreni trebali poboljšati: Komentar o Modriću podigao prašinu

Vatreni su završili prvi ciklus priprema za Svjetsko prvenstvo. Porazom protiv Brazila oprostili smo se od američke turneje iako je Hrvatska pružila dobar otpor. Nakon što je Danilo doveo Brazil u prednost, Lovro Majer je poravnao rezultat u 84. minuti. Do pobjede dolaze nakon sporno dosuđenog kaznenog udarca koji je realizirao Tiago, a za konačnih 3:1 u sudačkoj nadoknadi zabio je Martinelli.

"Bilo je nekih pogrešaka. To trebamo popraviti, pogotovo protiv velikih ekipa. Sve u svemu, dojam je i večeras i u prošloj utakmici jako dobar. Ima dosta pozitivnih stvari; ovo što je bilo malo lošije, siguran sam da ćemo popraviti i vjerujem da ćemo biti pravi na Svjetskom prvenstvu", rekao je kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić.

"Imao sam osjećaj da smo čak malo dominantniji. Imali smo šansi, mogli smo zabiti gol, ali eto – dogodio se taj penal nakon kojeg su poveli, a vrlo brzo su zabili i treći gol. Moramo naučiti iz ovih pogrešaka i spremiti se za trenutak kad to bude još bitnije", rekao je Majer.

A u našoj redovnoj rubrici pitali smo i vas: "Što bi Vatreni trebali poboljšati do Svjetskog prvenstva?"

Evo nekih vaših odgovora:

"Obavezno brzinu igre jer presporo to sve djeluje", smatra Pero Grčić.

"Možda da smanje agresiju jer na Svjetskom to neće proći kod sudaca", napisao je Tonči Pažanin.

"Ne bi se više trebali oslanjati na starog Modrića", komentirao je Mihael Habek.

"Pjevanje himne, a ne mumljanje ili žvakanje gumice žvakalice", smatra Karlo Gruber.