Ljudi idu na put oko Mjeseca prvi put nakon 50 godina, astronom: 'Evo što je sada bitno'

Nakon više od 50 godina ljudi se vraćaju na Mjesec. Četveročlana posada u sklopu misije Artemis 2 u idućih deset dana obići će Mjesec i vratiti se na Zemlju bez slijetanja na njegovu površinu.

Ukoliko vremenski uvjeti dopuste, letjelica bi trebala biti lansirana 20 minuta nakon ponoći po srednjoeuropskom vremenu. Udaljit će se više od 370 tisuća kilometara od Zemlje brzinom većom 40 tisuća kilometara na sat što predstavlja generalnu probu za povratak ljudi na Mjesec i početak nove ere istraživanja svemira.

RTL Danas je razgovarao s jednim od najboljih poznavatelja događanja u svemiru, astronomom Antom Radonićem.

Nakon Apolla 11 stiže Artemis 2, NASA-ina misija povratka u svemir. Što to znači za ljudsku civilizaciju?

Nije nešto revolucionarno, ali tri godine smo čekali i četiri mjeseca. Nakon prvog probnog leta ove nove rakete i nakon toliko godina, ljudi će imati putovanje oko Mjeseca. Dakle, nije nešto bitno novo, prvi put su ljudi letjeli oko Mjeseca davne 1968. godine, ali ovo je naznaka da se nešto događa.

Naime, zaista imamo velike napore da se ljudi vrate na Mjesec, ali i da tamo ostanu. To znači da će ljudi jednog dana permanentno boraviti na površini našeg prirodnog satelita.

Ovaj put neće sletjeti na Mjesec nego će kružiti oko Mjeseca. Što to znači?

Čak neće ni kružiti, nego će samo jednom zaobići za razliku od onih prijašnjih Apolla gdje su ljudi ulazili u orbitu. Međutim, bitno je sada isprobati sve sisteme svemirskog broda Orion koji je zapravo zajednički američko-europski svemirski brod.

Američka tvrtka je sagradila kapsulu, ali ona ne može funkcionirati bez servisnog modula koji je ujedno i pogonski modul, a koji je izrađen u Europi i bez kojeg Orion ne može letjeti kao kompletan svemirski brod. I sad će prvi put astronauti isprobati kako svi sistemi zadržavanja života funkcioniraju.

Zašto je trebalo više od 50 godina kako bi ponovno putovali na Mjesec?

Kad je bila utrka u vrijeme Hladnog rata, novac nije bio problem, dobilo se koliko je trebalo. Danas NASA može sanjati o tom novcu, danas je njezin budžet višestruko manji nego u doba programa Apollo i danas nije bilo moguće istovremeno raditi sve komponente - veliku raketu, svemirski brod Orion i lender koji se još tek razvija za spuštanje na Mjesec i upravo taj razvoj lendera je nova karika koja još nije spremna.

Što nakon ove misije, koji su daljnji planovi NASA-e?

Očekujemo iduće godine novi let Artemisa oko Zemlje i onda Artemis 4 misija najranije 2028. i ja bih rekao, to je pitanje da li će tada biti, onda će to biti let sa spuštanjem astronauta na Mjesec - gdje se svoje astronauta treba spustiti na Mjesec - NASA je obećala da će prvi put jedna žena stupiti na Mjesec, prvi put će jedan tamnoputi astronaut stupiti na Mjesec. Evo, to očekujemo za koju godinu.