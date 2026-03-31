Chefovi novog kulinarskog showa kod Mojmire otkrili što svaki kuhar mora znati: 'Nije tehnika...'

Oni su glavni sastojak nove RTL-ove emisije 'Igra chefova'. Jedan iz Bjelovara, drugi iz Splita, treći s Kvarnera. Zajedno imaju dvije Michelinove preporuke i jednu zvjezdicu. Gosti RTL Direkta su Tibor Valinčić, Toni Boban i Stiven Vunić.

Došli ste u Direkt direktno sa snimanja iz Jadran filma. Što se danas tamo kuhalo?

Tibor Valinčić: Pa danas smo kuhali, ajmo reći, visoku gastronomiju jer smo kuhali za radnike Croatia Airlinesa, tako da smo radili na visini.

Toni Boban: Čini mi se da je bilo inćun, tartuf, smokva. I još nešto. Sad ne mogu sjetiti. Ali moramo ih iskombinirati. Moramo biti u jelima, za njih.

Zanima me kakvi su natjecatelji, znaju li kuhati?

Stiven Vunić: Pa je, kombinacija ovog showa je stvarno zanimljiva, rade i profesionalci i amateri, tako da na neki način mi se veselimo tome što ćemo moći amatere dovesti do profesionalne razine.

Što ćete od njih tražiti? Koje sve tehnike kuhar mora znati usred noći kad ga čovjek probudi?

Tibor Valinčić: Tu ćemo najviše gledati kako se zapravo tko snalazi pod pritiskom. Nije tehnika, ali je definitivno nešto što je vrlo bitno za ovu emisiju. Imat će puno nekih zadataka gdje će pokazati tehnike koje dosad znaju i kako brzo mogu naučiti tehnike koje mi pokažemo.

Spomenuti da ste kuhali danas za stjuardese i pilote. Za koga će sve kuhati vaši natjecatelji?

Toni Boban: Pa bile su bake, djeca iz osnovne škole. Čini mi se da je bio osmi razred. Bili su vatrogasci. Uvijek se morati prilagoditi kome kuhate i temu koju dobijete. Nije baš jednostavno.

Vi na slijepo probate jelo, je li tako?

Stiven Vunić: Da, mi svi na slijepo kušamo. Na neki način to je super što mi jednostavno ne može utjecati na nikakav vanjski utjecaj, jesu li nam simpatični, nisu simpatični. Na neki način stvarno se fokusiramo na jelo, na tehnike. To je stvarno iskreno, tako je, kako je. Nema nikakvih kračica i glasali da nekome damo prednost.

