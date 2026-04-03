Studenti napravili aplikaciju koja u realnom vremenu prati Isusovu muku i uskrsnuće

Bdijte sa mnom – projekt je koji na virtualan način u realnom vremenu omogućava proživljavanje Isusove muke, smrti i uskrsnuća.

Pokrenuo ga je Studentski katolički centar Osijek, a objave o događajima Velikog tjedna svi mogu pratiti na aplikaciji za komunikaciju mobitelom WhatsApp.

Veliki četvrtak – dan posljednje večere, predaje i agonije, objava je kojom je počeo današnji dan na javnom kanalu WhatsApp aplikacije – Bdijte sa mnom.

"Objavljujemo o svim onim događajima, sat po sat, koji su se dogodili prije 2 tisuće godina kada je Isus prolazio muku, smrt i na posljetku onaj radostan događaj uskrsnuća", kaže Iva Dorić, tajnica SKAC Osijek.

Objave prate vrijeme događaja o kojima govore, kako bi ih se u realnom vremenu na virtualan način moglo doživjeti i promisliti o njima.

'Samo se to uključi i funkcionira'

"Živimo u užurbanom svijetu i nekako nam taj Uskrs prođe ispod radara, kada vidim tu poruku to mi je uvijek nekako svijest o tome da je netko bio spreman dati život za mene", kaže Lucija Škrbić, koordinatorica molitvenog tima SKAC Osijek.

S jedne strane ekrana objave, a s druge članovi Studentskog katoličkog centra Osijek. Prikupljaju podatke, razmatraju događaje i pišu objave kako bi aplikacijom za komunikaciju bile dostupne svima.

"Na našim društvenim mrežama SKAC-a postoje linkovi gdje se može odmah pristupiti WhatsApp kanalu, vrlo prikladno, jednostavno, nema nikakvih dodatnih postavki, samo se to uključi i funkcionira", kaže Davor Kerovec, voditelj medijskog tima SKAC Osijek.

Mladim ljudima koji su pokrenuli i vode ovaj projekt najveća je potpora njihov duhovnik.

"Nema ljepšega prizora za jednoga svećenika od toga da vidi kako mladi ljudi i svjedoče i kreiraju događaje, iza toga se skriva duh Božji koji ih potiče i po njima u novom vremenu na novi način djeluje", kaže pater Ike Mandurić, duhovnik članova SKAC Osijek.

Kako bi sve funkcioniralo kako je zamišljeno, timovi koji rade na projektu ulažu mnogo truda i vremena, no kažu da ljubav koju su dobili žele prenijeti i drugima.

'Reakcije su vrlo pozitivne'

"Meni je to osobno poticaj da tu ljubav uzvratim danas u situaciji i uvjetima u kojima se nalazim", kaže Lucija Škrbić.

Raduje ih da objave na njihovom kanalu imaju mnogo pratitelja i pozitivnih komentara.

"Reakcije su vrlo pozitivne, ljudi dijele, ljudi lajkaju, pridružuju nam se i prosljeđuju drugima koje to isto tako zanima, mi smo radosni", kaže Iva Dorić.

Centar je pokrenuo niz inicijativa pa i onu da hrvatska mladost u Koloni sjećanja ulicama Vukovara hoda u majicama vukovarskih heroja. Vjerujemo da će dobrih i zanimljivih projekata ove ekipe biti još.