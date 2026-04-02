Zbog rata nam možda stiže recesija, a možda stagflacija: Znate li uopće što to znači?

Svi se boje da nam zbog rata u Iranu stižu visoke cijene i inflacija. Neki stručnjaci misle da je neizbježno usporavanje ekonomije odnosno recesija. E, a kad se spoji stagniranje ekonomije i inflacija, onda se to zove stagflacija. Pa dobro slušajte ono što ovih dana svi moramo znati: ekonomski pojmovi for dummies Ivana Skorina.

Luka Brkić, profesor političke ekonomije navodi kako, kad je riječ o tome što će se dogoditi, nije neki veliki optimist.

"Doduše to je možda povezano i s mojim godinama, ali šalu na stranu dakle puno je znakova pored puta da parafraziram Andrića koji ukazuju da je scenarij relativno tmuran, turoban", navodi Brkić dok Željko Garača s Ekonosmkog fakulteta u Splitu kaže: 'Sve ukazuje da je pred nama ozbiljna recesija koja će nažalost biti popraćena visokom inflacijom'.

Recesija je službeno po definiciji razdoblje u kojem realni BDP pada u dva uzastopna kvartala – a ako uz to dođe i visoka inflacija, onda dobijemo zloglasnu stagflaciju.

"Stagflacija je jedna od najgorih opcija i najgorih ekonomskih situacija", navodi Brkić dok Garača dodaje: 'To znači da će vam cijene rasti, a da će vam plaća ostati onakva kakva je, očekuje se slabljenje kupovne moći realno govorim, plaće će nominalno rasti, ali ne toliko da nadoknade rast inflacije'.

"I to je najteže rješavati i to je puno teže nego borba sa inflacijom", dodaje Brkić.

