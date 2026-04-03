Cijena gavuna mnogima spustila roletu na oči: 'Ubuduće ide janjetina!'

KUPACA MANJE, CIJENE VIŠE /

Na Veliki petak tradicionalno se jede riba pa su od jutra u hrvatskim ribarnicama bile gužve. Ipak, zbog bure – ponuda je bila nešto slabija, a građani su se žalili i na visoke cijene. Trgovci pak tvrde kako ovog Uskrsa nisu dizali. Uz ribu tražile su se i šunka i janjetina jer mnogi su obavili posljednju kupnju za Uskrs.

Prodavačica u zagrebačkoj ribarnici na Dolcu ističe kako je pala prodaja. "Prije je bilo puno više posla, puno više nekako ljudi, življe je bilo. Ja vam dugo radim tu", kazala je Danica. Na pitanje o razlozima navodi besparicu, ali i vremenske prilike. "Cijene, novci, kaj nije tako? Onda nema srdele, ljudi puno uzimaju srdele. Srdela nema jer je loše vrijeme."

Najviše se, kažu prodavači, kupuju brancin, orada i skuša. Kilogram je oko 15 eura.

Puno želja, no zbog bure slabija je bila ponuda i na splitskoj Peškariji. "Čak se i salpe mogu naći po 6 eura, tako za gradele za pofrigat, cipli po 6, lignja 20, komarče 15, eto ga, sve lipo", tvrdi prodavačica u Splitu, Silvana Lasić.

Sofija Medvešek iz Splita u šali kaže kako je riba na cijeni kao i janjetina. "Ja gledam, gavuni 14 eura. Danas ćemo uzeti, ali ubuduće ću radije janjetinu, zato što je riba kao i janjetina. Sve isto."