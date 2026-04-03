Od Zagreba do Seville: Veliki petak u tišini i molitvi, ali ovi prizori izazivaju duboke emocije

SJEĆANJE NA MUKU ISUSA /

Kršćani diljem svijeta sjećaju se Isusove muke i smrti na križu, Veliki petak dio je vazmenog trodnevlja. Crkvena zvona nisu zvonila. Oltari su bez križa, svijećnjaka, cvijeća. Veliki petak vjernici bi trebali provesti u ispovijedanju, postu, molitvi, sjećanju.

"Crkva izgleda malo pusta, drugačije. Veliki petak je dan tišine. I navečer ćemo imati nešto što je specifično za Veliki petak, a to je jedini dan u godini kada nema mise. Zato što se spominjemo Isusove muke i smrti", kaže fra Daniel Patafta, župni vikar Župe sv. Leopolda Mandića u Zagrebu.

Fra Stjepan Brčina, član Hrvatske provincije svetog Jeronima franjevaca konventualaca podsjeća na pomirbu s Bogom. "Ukoliko se ove dane, kao pravi praktični vjernici, ne oni koji se tako nazivaju na papiru, ako se praktično ne pomirimo s Bogom, ne pristupimo sakramentu pomirenja - jednostavno ne možemo blagovati krv i tijelo Kristovo."

Veliki petak, ali i sve što slijedi, obilježava se diljem svijeta. U Brazilu, primjerice je to povorka s kapuljačama - koja simbolizira muku Kristovu. Spoj vjere, povijesti i kulture - La Madrugá, odnosno Zora - najveća je procesija u Španjolskoj, održava se u Sevilli, kipovi po tom gradu - nose se još od 14. stoljeća.

A u Gvatemali je to Cucuruchos, procesija u kojoj sudjeluju isključivo muškarci - odjeveni u ljubičaste ogrtačima. Ovo je jedna od najvećih uskrsnih procesija na svijetu.