Beljo: 'Predivno je bilo danas igrati na Maksimiru, ovakve tribine su nam dodatna motivacija'

Pogledajte sve golove grandiozne pobjede Dinama: Svi su se hvatali za glavu nakon topa Stojkovića
Nogometaši Dinama povećali su svoju prednost na vrhu HNL-a na 13 bodova ispred drugog Hajduka sigurnom 7-0 (3-0) domaćom pobjedom protiv Osijeka u susretu 28. kola.
Najveća je ovo pobjeda Dinama protiv Osijeka otkako se igra HNL.
Pogotke za Dinamo zabili su Luka Stojković (21), Gabriel Vidović (31, 62), Miha Zajc (42), Dion Drena Beljo (58-11m, 68) i Josip Mišić (81).
Beljo je posebno oduševio golom za 6:0 kada je sjajno petom skrenuo udarac Hoxhe. Evo što je rekao nakon utakmice.
