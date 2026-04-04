Velika Dinamova želja nastavlja briljirati u Njemačkoj: Sada je zabio iz slobodnjaka

Hrvatski stoper u redovima njemačkog Darmstadta, Matej Maglica (27), u napetoj utakmici opet je pokazao da se radi o klasnom igraču.

Dvadesetsedmogodišnji Brođanin koji igra na poziciji stopera zabio je svoj šesti pogodak ove sezone u porazu svog kluba na gostovanju kod Arminije Bielefeld u 28. kolu druge Bundeslige.

Ovim je porazom Darmstadt ostao na četvrtom mjestu s 50 bodova, odnosno bodom manje od drugog Elversberga i dva boda manje od trenutačno prve momčadi druge njemačke lige Schalkea.

Ako nastavi s ovom formom teško da će 'Modri' moči platiti svoju metu.