ČETVRTFINALE KUPA /

Manchester City razbio Liverpool i izborio polufinale: Haaland zabio hattrick

Foto: Mark Cosgrove/News Images/imago sportfotodienst/Profimedia

Liverpoolova mizerija potvrđena je i u 64. minuti kada je Trafford obranio kazneni udarac Salah

4.4.2026.
15:58
Hina
Igrači Manchester Cityja prvi su polufinalisti ovosezonskog izdanja najstarijeg nogometnog natjecanja na svijetu, engleskog FA Kupa, oni su u četvrtfinalu na svom terenu deklasirali Liverpool sa 4-0.

Dvoboj je bio ravnopravan u prvih nešto više od pola sata, a onda je City poveo iz kaznenog udarca kojega je neoprezno skrivio Van Dijk prekršajem na O'Reillyju. Siguran realizator u 39. minuti bio je Haaland. Norveški je napadač povisio na 2-0 udarcem glavom u drugoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena na ubačaj Semenya da bi početkom nastavka Semenyo u 50. i Haaland svojim trećim golom u 57. minuti odveli domaće do nedostižnih 4-0.

Liverpoolova mizerija potvrđena je i u 64. minuti kada je Trafford obranio kazneni udarac Salahu.

Mateo Kovačić ostao je na kluoi Cityja, dok Joško Gvardiol nije bio u konkurenciji zbog ozljede.

Kasnije u subotu još igraju Chelsea - Port Vale i Southampton - Arsenal, dok će West Ham United i Leeds United svoj četvrtfinalni susret odigrati u nedjelju.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
