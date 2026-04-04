Manchester City razbio Liverpool i izborio polufinale: Haaland zabio hattrick

Igrači Manchester Cityja prvi su polufinalisti ovosezonskog izdanja najstarijeg nogometnog natjecanja na svijetu, engleskog FA Kupa, oni su u četvrtfinalu na svom terenu deklasirali Liverpool sa 4-0.

Dvoboj je bio ravnopravan u prvih nešto više od pola sata, a onda je City poveo iz kaznenog udarca kojega je neoprezno skrivio Van Dijk prekršajem na O'Reillyju. Siguran realizator u 39. minuti bio je Haaland. Norveški je napadač povisio na 2-0 udarcem glavom u drugoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena na ubačaj Semenya da bi početkom nastavka Semenyo u 50. i Haaland svojim trećim golom u 57. minuti odveli domaće do nedostižnih 4-0.

Liverpoolova mizerija potvrđena je i u 64. minuti kada je Trafford obranio kazneni udarac Salahu.

Mateo Kovačić ostao je na kluoi Cityja, dok Joško Gvardiol nije bio u konkurenciji zbog ozljede.

Kasnije u subotu još igraju Chelsea - Port Vale i Southampton - Arsenal, dok će West Ham United i Leeds United svoj četvrtfinalni susret odigrati u nedjelju.

