Zagrebačka katedrala čeka prvo uskrsno bdjenje nakon potresa: Poslušajte poruku nadbiskupa Kutleše

EMOTIVAN TRENUTAK /

Brojni vjernici ispunili su u subotu navečer zagrebačku katedralu kako bi sudjelovali na vazmenom bdjenju. Bio je to posebno emotivan trenutak jer će se obred, kojim se dočekuje Uskrs, održati u katedrali prvi put nakon razornog potresa u ožujku 2020. godine, izvijestila je za RTL Danas Nikolina Matošević.

Velika subota, posljednji dan vazmenog trodnevlja, za mnoge je označila ne samo iščekivanje najvećeg kršćanskog blagdana, već i povratak u duhovni dom koji je godinama bio obavijen tišinom i skelama.

Samo bdijenje, koje će u 20 sati predvoditi zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, ispunjeno je dubokom simbolikom. Obred će početi u tami i tišini ispred katedrale, gdje je blagoslovljen oganj. Potom će biti upaljena uskrsna svijeća, simbol Isusa Krista i njegova svjetla koje pobjeđuje tamu.

U svojoj uskrsnoj poruci, nadbiskup Dražen Kutleša osvrnuo se na stvarnost svijeta, ističući da se i ovaj Uskrs dočekuje u sjeni ratova i sukoba. Sjetio se najranjivijih, posebno djece i obitelji koje blagdane provode u patnji i strahu. Više doznajte u prilogu.