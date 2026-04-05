Šubarice, mađarice, kobasice i jaja. A onda poznati zvuk: Ovako izgleda kad vatrogasce digne intervencija

USKRS S VATROGASCIMA /

I nakon užurbanog tjedna, za zagrebačke vatrogasce ni danas nema predaha. Njihov je zadatak biti na raspolaganju građanima od 0 do 24 svakog dana, pa iznimka nije ni Uskrs.

Što mislite za koliko zagrebački vatrogasci mogu isprazniti uskrsni stol? Ako je intervencija u pitanju, za nekoliko trenutaka.

Jutro u zagrebačkoj Savskoj ulici, u središtu Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba zatekli smo neobičan prizor - igra se odbojka.

Kao i obično, kažu nam, mlađi igraju protiv starijih. Ili obrnuto. Vode iskusniji vatrogasci.

“Još nije gotovo. 2:1 je u setovima. Imamo još za odigrat do kraja”, kaže Mauro Kružić.

“Imamo još snage za odbojku, to možemo uvijek. Kad god imamo prilike, kad je ovako lijepo vrijeme, pogotovo kad su blagdani onda imamo slobodan dan tako da ga koristimo za sportske aktivnosti uglavnom za odbojku”, dodaje.

Iza njih su iznimno naporni dani.

“Dosta je to zahtjevno pogotovo dosta tog pilanja je sad bilo. Rad s motornim pilama je dosta zahtjevan pa u odori pa još dok je kiša bila, mokri smo. Dosta je zahtjevno ali bilo nas je dosta i bilo je ispomoći drugih gradova tako da je sve riješeno”, kaže Igor Alilović, voditelj grupe.

Pregled vozila i opreme odavno je obavljen. Uskrs je pa dodatnih zadataka nemaju. A nema ni intervencija. Nakon odbojke – zajednički doručak.

Šubarice, mađarice i, naravno, kobasice.

“Navikne se čovjek da mora radit za blagdan, Božić, Uskrs”, kaže Mario Kušt.

“Druženje, kolači, zafrkancija, čestitke jedni drugima”, dodaje Ivica Starinec.

No šale nema kad se začuje poznat zvuk. Za stolom danas ostaje samo voditelj grupe. Kako to izgleda, pogledajte u prilogu