TEŠKE RUKAVICE /

Kad i gdje gledati Zuffa Boxing spektakl: Pratite rast najbrže rastuće boksačke organizacije

Noćas na platformi VOYO pratite novo izdanje Zuffa Boxinga. Peta priredba najbrže rastuće boksačke organizacije svijeta donosi tri uzbudljive borbe u glavnom dijelu programa. U naslovnom meču večeri pratite okršaj ponajboljeg boksača lake kategorija u svijetu Amerikanca Andresa Cortesa i dominikanske munje Eridsona Garcije. Vatreno će biti i u sunaslovnoj borbi večeri Filipinac Mark Magsayo ukrstit će rukavice s ponosom Irske Feargalom McCroryjem. Prijenos uživo počinje od 3 sata u noći s nedjelje na ponedjeljak. 

5.4.2026.
20:49
Sportski.net
Boks
