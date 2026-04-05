Kakav bi samo to dvoboj bio! Wilder izazvao Joshuu na meč generacije

Nakon što je u subotu pobijedio Dereka Chisoru, Deontay Wilder izazvao je jednog od ponajboljih boksača današnjice, Anthonyja Joshuu.

Četrdesetčetverogodišnji 'Brončani Bomber' pokušao je konačno dogovoriti dugo očekivani dvoboj između njih dvojice, i to samo nekoliko trenutaka nakon što je osigurao pobjedu nad Chisorom prema sudijskoj odluci.

Prilikom izlaska iz arene, teškaš visok 2,01 m udario je šake s Joshuom prije nego što ga je otvoreno izazvao: "Ajmo, ajmo.“

Joshua se osmjehnuo sam sebi dok je Wilder prolazio, a zatim je Amerikanac rekao svom timu: "Baš je uplašen, ajmo,“ piše The Sun.

Na licu mjesta bio je i čelnik Matchroom boksa, Eddie Hearn, koji je svjedočio izazovu i blago se nasmiješio u nevjerici, ali nije ništa učinio da odmah zaustavi pitanja hoće li borba uopće biti moguća.

Bio bi to dvoboj desetljeća i pravi sukob generacija, s nagovještajima prvotnog susreta još iz 2015. godine. Wilder je tada postao WBC prvak u teškoj kategoriji pobjedom nad Bermaneom Stivernom, naslov koji je branio tri puta samo u idućoj godini.

U međuvremenu, Joshua se dokazivao kao nadolazeća zvijezda i držao je WBC međunarodni naslov u teškoj kategoriji.

Wilder je u studenom tada rekao o borbi: "Kad bude spreman boriti se za naslov, ja ću biti tu. Ne idem nikamo, bez obzira s kim se borim. Mislim da bi, ako bismo se borili, to bila uzbudljiva borba.“

Napetosti između njih dvojice nastavile su rasti i 2016., kada je Joshua u teškoj kategoriji stavio Wildera, Tysona Furyja i Dilliana Whytea na svoj popis tri najvažnija protivnika.

No tada ništa nije materializirano, a obojica su nastavila iznimno uspješne karijere tijekom sljedećeg desetljeća, iako su posljednjih godina imali problema održati vrhunac forme.

Wilder je od savršenog rekorda prešao na četiri poraza u pet borbi između 2020. i 2024. godine. Ti rezultati uključivali su njegove dvije borbe s Furyjem te poraze od Josepha Parkera i Zhileija Zhanga.

U međuvremenu, Joshua se posljednji put borio za naslov kada je doživio šokantni nokaut od Daniela Duboisa 2024.

Njegova jedina borba od tada bila je protiv YouTubera pretvorenog u boksača Jakea Paula krajem 2025.

No njegovu budućnost u sportu dodatno je zakomplicirala tragična prometna nesreća u kojoj je ozlijeđen, a dvojica njegovih prijatelja poginula. AJ je od tada ponovno u treningu, a napetost između njega i Wildera očito raste, budući da ga je Amerikanac ignorirao prilikom dolaska u O2 na meč protiv Chisore.

