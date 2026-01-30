Emotivni Joshua slomljen pred kamerama: Prvi put se javno obratio nakon tragedije u Nigeriji

Anthony Joshua prvi se put javno obratio nakon teške prometne nesreće u Nigeriji u kojoj su poginule dvije njemu iznimno bliske osobe, treneri i dugogodišnji prijatelji Sina Ghami i Kevin „Latif“ Ayodele.

U emotivnom, šestominutnom videu objavljenom na svom YouTube kanalu, britanski boksački prvak zahvalio je na golemoj podršci koju je dobio iz cijelog svijeta i poručio da će učiniti sve kako bi pomogao obiteljima stradalih.

Nesreća se dogodila na prometnoj autocesti Lagos–Ibadan u saveznoj državi Ogun, a Joshua je u trenutku sudara bio putnik u vozilu. Govoreći vidno potresen, priznao je kako je gubitak bio težak na način kakav dosad nije doživio. „Izgubio sam lijevu i desnu ruku. Nisam ni shvaćao da sam ja ‘taj veliki’, jer sam hodao uz divove koji su me štitili i čuvali“, rekao je Joshua, dodavši kako ga utjeha pronalazi u vjeri da će se jednog dana ponovno sresti.

Posebno je naglasio da mu je sada prioritet briga za obitelji poginulih. „Učinit ću ono što je ispravno, za njih i njihove najbliže. Njihovi snovi i ciljevi sada su i moja odgovornost“, poručio je. Joshua se osvrnuo i na nevjerojatnu količinu poruka podrške koju je primio, priznajući da mu je teško pojmiti koliko su njegovi prijatelji ostavili snažan trag na ljude oko sebe. „Njihovi roditelji mogu biti ponosni. Ja jesam“, zaključio je.

Vozač vozila u kojem se Joshua nalazio optužen je za opasnu i neodgovornu vožnju, kao i za upravljanje automobilom bez važeće vozačke dozvole, dok istraga nesreće i dalje traje.

